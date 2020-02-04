吉列德Remdesivir抑制劑 投入中國新冠狀病毒三期臨床試驗

外媒報導，中國針對新型冠狀病毒所執行的第三期臨床試驗週一 (3 日) 正式啟動，試驗過程將採用美國藥廠吉利德 (Gilead) 的抑制劑 Remdesivir 作為實驗性藥物，該試驗預計將於 4 月 27 日完成。

台北時間晚間 21 時許，吉利德 (GILD-US) 盤前上漲 2.32%，暫報每股 67.90 美元。

吉利德盤前股價 (圖：Investing.com)

第三期臨床試驗於北京的中日友好醫院進行，主要招募新型冠狀病毒感染的輕、中度患者共 270 名，進行隨機、雙盲、以及安慰劑對照的多中心研究，吉利德也表示將與中國當局合作加快測試。

雖然目前 Remdesivir 未獲得任何藥物監管機構批准，不過，1 月 31 日發表在《新英格蘭醫學》雜誌的一篇文章指出，美國一位武漢肺炎患者在入院一週後接受 Remdesivir 靜脈注射治療，隔日除了咳嗽外，其他症狀均有所緩解。

Remdesivir 最初為吉利德為投入 2013 年西非伊波拉病毒治療時所開發，不過由於當時在臨床試驗中的藥效遜於其他藥物，因此並無正式採用。

吉利德首席醫學長 Merdad Parsey 表示，在 2018 年的早期實驗階段中，Remdesivir 對於動物體內的 MERS(中東呼吸症候群冠狀病毒和 SARS(嚴重急性呼吸道症候群) 具有高度活性，而上述兩者結構皆與本次的新型冠狀病毒相似。

Merdad Parsey 補充，由於試驗無法再更快推進，除了治療本身外，數據分析也要花費時間，最快可能等到 4 月底才能確定 Remdesivir 是否有效。

儘管目前還無法確定 Remdesivir 是否能對抗肺炎病毒，吉利德上海辦事處前代表表示：「我們有充分的科學理由相信這項藥物是有效的，且這是我們目前擁有的最佳機會。」