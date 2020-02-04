〈財報〉Alphabet第四季獲利優於預期 但營收不佳 盤後挫逾4%

Alphabet 週一 (3 日) 公布第四季財報，雖然獲利優於預期，但營收情況佳，盤後下挫 4.5%。

Alphabet 還首次公布 YouTube 和雲端業務營收。

基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收年增 17% 至 460.75 億美元 vs. 469.4 億美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

稀釋後 EPS 報 (不含一次性項目) 15.35 美元 vs. 12.53 美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

流量獲取成本 (TAC) 報 85 億美元 vs. 85 億美元 (根據 FactSet)

基於 non GAAP 財報關鍵數據：

營收年增 19% 至 464.01 億美元

在電話會議中，, Alphabet 執行長 Sundar Pichai 表示，YouTube TV 付費訂閱人數達 200 萬人，2019 年底 YouTube 訂閱和第四季其他非廣告營收年度運行率達 30 億美元。

Pichai 指出，雲端業務 2019 年底的年度運行率達 100 億美元，較去年成長了 53%。

第四季營收細項：

廣告營收：379.3 億美元 (上一季 339.1 億美元、去年同期 326.3 億美元)

廣告仍占 Alphabet 整體營收的大部分，Pichai 表示，現在有一半的廣告商的搜尋支出來自自動出價。

其他營收：52.6 億美元。(此項目含 Pixel 一類的硬體以及雲端產品) 上一季此項目營收 64.3 億美元、去年同期為 64.8 億美元。

其他賭注營收： 自去年同期的 1.54 億美元成長至 1.72 億美元。(此項目含谷歌以外的子公司，如自動駕駛車公司 Waymo)

「我們的許多賭注現在已將到達與其他同業和投資者緊密合作的合理階段。」Pichai 說。

雲端業務營收：2019 全年營收 89.2 億美元、第四季營收 26.1 億美元。該部門 2018 財年營收 58.4 億美元、第四季 17.1 億美元。

Youtube：2019 全年廣告營收 151.5 億美元、第四季 47.2 億美元。該部門 2018 全年廣告營收 111.6 億美元、第四季 36.1 億美元。該部門不含 Youtube 非廣告的營收，例如 YouTube TV 的訂閱費，因該項目納入谷歌的其他營收部門。

Alphabet 財務長 Ruth Porat 第四季員工人數 (研發費用最大推動力) 增加 4903 人，較去年同期增加 20%，最大量的人力增長來自谷歌雲端，內含 12 月份完成的 Looker 收購交易。Porat 預計，由於「更動某些內部供應商功能」以及收購 Fitbit，下一季人力成長還會再稍微提高一些。

多空交錯的幾季

Alphabet 過去幾季以來，財報多空交錯。

去年同期，Alphabet 首次出現廣告業務放緩的跡象，接著因廣告數字低迷，春季經歷了自 2010 年 4 月以來最糟糕的財報日，股價重挫 7.5%，市值蒸發超過 670 億美元。上一季也因財報不及預期，股價下挫多達 4%。

近期因谷歌執行長 Sundar Pichai 就任成為 Alphabet 執行長，股價上升，上個月成為第四個市值破 1 兆美元的美國企業。

本季最大事件就是高層更迭，創辦人 Larry Page 和 Sergey Brin 卸下執行長和總裁的職務，由 Pichai 接棒，而法務長 David Drummond 也在 1 月底退休 (Drummond 是谷歌早期高層，曾遭不當行為調查。)

谷歌仍面臨司法部和全美 50 位檢察總長的聯合反壟斷調查。子公司 YouTube 去年因遭控訴違反兒童隱私法，而向 FTC 支付 1.7 億美元和解金。

谷歌雲端是 Alphabet 冀望的搖錢樹，本季進行了一系列收購交易，其執行長 Thomas Kurian 接任以來已滿一年，在其領導下，谷歌至少收購了 5 家公司，其中包括去年 6 月收購的 Elastifile、11 月收購的 CloudSimple 和今年 1 月初收購的 Appsheet，而 Kurian 最大手筆是去年夏季以 26 億美元收購的數據分析公司 Looker。