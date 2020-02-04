〈分析〉一文統整：中國電子廠疫情影響+復工日期一覽

為了達到有效控制新型冠狀病毒疫情，中國許多地方將開工日期延至 2 月 10 日，也因為今年中國復工時程較往年延後，加上人員流動不順，可以預見電子業短期內的開工率會比去年同期下滑，且部分企業可能面臨缺工。

若再加上目前原物料、產品物流仍可能受到防疫的影響，電子業要恢復到正常水準仍需要一段時間，但是否對於電子業產生重大衝擊，仍需要觀察後續疫情發展而定。不過，今年第一季業績走弱，已無法避免。

以目前各地區復工日期來看，粗估耽誤第一季工作時最長不超過 1 周，而電子業可以利用輪班 / 調休等方式彌補失去的工時，因此可暫時預判第一季整體工作時間長度影響可限縮在一定範圍。

從供應鏈來看，電子產業鏈上游核心零組件因自動化程度較高，也非勞動密集型，因此方面影響小；至於中、下游的模組與組裝廠，大多分布在中國各地，可以依情況與人力調整產能分配，彌補部份產能缺口。只是與正常生產情況仍是有差距，因此可能影響終端新品發布的時程。

(圖片: AFP)

1. 半導體業：

在春節前 NAND Flash、NOR Flash、CIS 就已呈現供給緊俏情況，而這些產品主要由台積電、三星、海力士、SONY 等國際大廠負責，中國國內的長江存儲、武漢新芯相關產能較低，對整體供應鏈影響小。

目前長江存儲、武漢新芯兩家晶圓廠生產進度正常，物流方面因有特殊申報的管道同時半導體產線大多處在無塵環境且自動化程度高，對於人工影響有限。所以也不受影響，因此短期內生產正常，且產能回升暫不受影響。

不過若全面復工再向後延，技術支援出現斷層，就可能影響到產出。此外，若疫情影響未能在短期內消除，長江存儲、武漢弘芯的擴產可能面臨不確定性。

(圖片: AFP)

2. 面板業

面板方面，武漢有天馬 G4.5 代 LCD/G6 代 OLED、華星光電 G6 代 LTPS，及京東方 G10.5 代 TFT LCD 產線，其中武漢地區的京東方和天馬的產能正在量產，因此占各集團比重低，而華星光電只有 LTPS 產能較大，且 LCD 產能供給偏過剩，可替代方案較多。

與半導體產線類似，面板產線的生產過程對人力要求不高，目前生產情況正常，但受春節復工延期影響，業界預估 2 月份中國面板廠稼動率將下降 10%～15%。

LED 方面，華燦光電在武漢封城之前就將產能轉移到華燦浙江，因此疫情對產業與公司營運影響小。

另一方面，湖北有小米武漢總部、華為武漢研究所、聯想武漢基地，及富士康武漢基地等，其中，華為、聯想、富士康主要涉及 PC 與 NB 產品，其產線可以轉移到其他地區，至於研發設計方面則可透過遠端作業解決，整體上衝擊在可接受範圍之內。

3.PCB

湖北是台廠 PCB 的大本營，台光電、欣興、健鼎、楠梓電、定穎等都在湖北設廠。業內則認為這次疫情造成的停工將在一定程度上延緩上游材料供應和開工率；而就中游製造來看，大部分製程可透過自動化生產，因此對製造端影響有限；相比之下，下游需求端因物流不順受到的影響較大。

(圖片: AFP)

4. 蘋果供應鏈

對蘋果產業鏈而言，蘋果要求供應商在今年上半年需生產 8000 萬支 iPhone，年增約 14%，同時預計於春季推出低價版 iPhone 出貨約 1500 萬支，並計畫在二月第三周開始量產，而該計畫不排除會受到肺炎疫情影響。

在 iPhone 生產方面，全球 iPhone 組裝基本由富士康的河南基地，及和碩的上海基地完成。富士康已表示暫時不會調整生產時間或關閉工廠，其武漢基地 (手機製造、工業機器人) 的生產會受到較大影響，但其營收貢獻低，對集團整體影響較小。

而在人工方面，蘋果在中國約有 1 萬員工及數百萬供應鏈工人，這部分人力因疫情因素導致延後回到工作崗位，這可能對生產造成一定影響。此外，蘋果研發人員每年往返美中兩地，目前已有不少國家對前往中國提出警告和限制，這可能波及今年新產品的研發、測試和量產進度。

整體來看，供給端生產存在一定的延期風險，主要由於疫情持續造成生產時間調整和研發人員及工人返回工作崗位延後，影響製造、組裝、測試和量產進度。

A 股上市電子公司復工和延誤時間統計表

資料來源: 鉅亨網彙整製表

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