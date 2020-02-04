特斯拉股價大漲帶旺台廠供應鏈 和大、聯嘉漲半根停板

電動車大廠特斯拉 (Tesla) 去年第四季銷量創新高、財報優於預期，再加上美國廠 Model Y 交車時程提前至第一季，市場樂觀看好新車款今年出貨的貢獻，昨 (3) 日股價暴漲近 20%，激勵台廠相關供應鏈股價同步強彈，聯嘉 (6288-TW) 盤中漲逾 6%，和大 (1536-TW) 也有近半根停板漲幅。

特斯拉力拚今年交車數可望一舉突破 50 萬輛大關，成長超過 30%，其中，以平價休旅車款定位的 Model Y 量產時間進度超前，出貨時間提早 3 個月，最快 3 月起開始交車，特斯拉樂觀看待，Model Y 的銷量將超過其他所有車款總銷量。

法人指出，市場高度期待 Model Y 的銷售表現，由於 Model Y 與 Model 3 約有 75% 零組件相同，預料原先 Model 3 供應鏈將持續受惠，包括提供減速齒輪的和大，提供煞車燈的聯嘉，以及提供鍛造輪圈的巧新 (1563-TW)。

特斯拉自 1 月以來至今，股價飆漲多達 75%，儘管特斯拉第一季的獲利表現恐因武漢肺炎使上海廠生產耽擱，不過，法人認為，疫情是短期因素，隨著近期特斯拉基本面持續釋放利多、新車款即將貢獻挹注，有助台灣相關供應鏈後市展望。