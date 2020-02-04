中磊啖5G商機 肺炎訂單遞延至3月出貨 今年獲利可望重返半個股本

網通大廠中磊 (5388-TW) 今年受惠 5G 加速布建，帶動各產品線出貨展望正向，加上目前電信市場直接銷售比重提升，隨著菲律賓廠規模效益逐步顯現下，法人看好，中磊今年將重返成長，營收估年增 2 成，每股純益更可望回到 5 元之上；短期雖受武漢肺炎影響供貨，不過最快 3 月就可回到正常水準。

中磊受惠 5G 布建帶動寬頻升級、小型基地台、商用網通設備、智慧能源管理、M-IoT 行動物聯網等需求，且公司近年積極由 ODM 轉往電信白牌發展，目前在電信市場直接銷售比重已逾 8 成，產品及客戶結構持續改善，成效均可望在今年顯現。

另一方面，中磊菲律賓新廠已進入量產，學習曲線及生產良率今年可望逐步拉升，有助提升營收、毛利率，以目前中磊各地產能比重來看，菲律賓與台灣各占 2 成、中國蘇州 6 成。

雖然目前武漢疫情將導致中磊首季出貨遞延，但法人認為，中磊 3 月就可陸續回到正常出貨情形，加上菲律賓產能持續提升，有助支應中國產能，在 5G 布建需求發酵下，商用網通設備、固網與行動產品出貨暢旺，將推升營收表現。

法人預估，中磊下半年單季營收可望重返百億元大關，全年營收估年增 2 成，在產品結構改善以及菲律賓廠稼動率提升優化毛利率下，獲利可望重返半個股本的水準。