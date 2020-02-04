蔡明彰分析師觀點：危機入市何時進場？買什麼？

今天報告的主題是「危機入市何時進場？買什麼？。

在武漢肺炎的衝擊之下，台股農曆開紅盤後，跌勢沈重。其中，有一個很主要的原因是台股去年 2019 年漲了 2,300 點，漲幅 23％，漲太多，所以一個意外的黑天鵝，讓台北股市在 1 月跟 2 月，恐怕有一波修正。

萬寶週刊蔡明彰分析師強調，這樣的修正對台股後市反而是正面的。我們拿歷史的經驗來看，上一次，台股的最大漲幅發生在金融海嘯之後的 2009 年，那一年大漲 78.3％，但事隔一年，2010 年還能維持多頭走勢嗎？是的，那一年又漲了 9.6％。

重點來了，在 2010 年 1 月到 2 月，一開始受到了希臘引發的歐債危機衝擊，台北股市跌了 9.3％，這一跌以後，做了積極的換手，台股才有 2010 年之後的漲幅，到了 2010 年的 12 月，指數來到 8,990 點，比年初的高點 8,395 點，高出了 7％。所以，那一年台股的投資人，假如一路抱股的話，不理會歐債危機，你一整年可以賺 7％，但是呢，假如在低檔，7,080 點買進的人，到了年底，一共賺 27％，所以一個賺 7％，另一個賺 27％，賺 27％的人必須要逆向思考，才能多賺 20％。

但是，當然也有輸家，就是在歐債危機時下殺股票，殺在最低點的是輸家，所以我們說，這次的武漢肺炎，可以藉由上次的歷史經驗來看，這一次必須要沈著應對。

我們緊接著來看，在 SARS 的時候，大陸股市的上證指數 4 月份的高點是 1,649 點，到了 11 月份，跌到 1,307 點，大跌 20.1％。在那個半年當中，陸股跟全球股市是脫鉤的，但是疫情過後，2004 年的 4 月，上證漲到 1,783 點，完全收復 SARS 的失土。

台北股市在 2003 年，先是伊拉克戰爭，再過來，歷經 SARS 的疫情，指數從 5,141 點，跌到 4,044 點，大跌 21.3％，疫情過後，年底來到 6,182 點，比當時 SARS 疫情之前的高點，又多出了整整 1,000 點。

所以，危機入市，將是這次武漢肺炎操盤的最高指導原則。

萬寶週刊蔡明彰分析師強調，問題有二個時點，第一個是在武漢封城，是 1 月 23 日，以 14 天的潛伏期來看，將會落在 2 月 6 日，假如 2 月 6 日之後，確診的案例跟死亡的人數開始出現遞減，這表示封城是有效果的。

第二個時點，大陸的企業上班、工廠的開工，在湖北省以外，是 2 月 10 日，當人潮又聚集，恢復了生產，但是卻沒有多出來的案例的話，這個疫情就獲得了控制。

當疫情獲得控制，我會建議大家，每天戴一片口罩之餘，每天放空一張口罩股的股票。

就以恆大 (1325-TW) 的口罩公司來說，2003 年 3 月，爆發的時候，股價從 7.6 元，急漲到 5 月的 19.6 元，漲了 158％，到了 5 月的時候，全台灣人人戴口罩。但是，當過後，恆大的股價在 2004 年的隔一年，跌回 6.85 元，比 SARS 的起漲點更低，所以說股價怎麼上去、怎麼下來。

我們看全世界生產口罩莫過於美國的 3M 公司的 N95 口罩，日本的亞馬遜網站，炒高到一盒 20 片，高達新台幣 28 萬元，但 3M 的股價，在美國股市從 182 美元，跌到 158 美元，跌了 13％，表示口罩股是漲假的。

但是，這一次為什麼台灣股市受到很大的影響，因為台灣對中國的出口比重高達 50％，SARS 時只有 20％，台灣一年對中國的貿易順差高達 1,200 億美元。

這次買進的重點，目前疫情還沒有獲得控制，所以，跌的股票都是跟大陸生產供應鏈相關的。

反倒是，受惠轉單的比如說面板，過去這幾年台灣的面板廠，受到大陸產能很大的擠壓，但是現在連廣東都陷入二級疫區，這地方至少有 8 座面板廠，所以轉單到友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)，星期一股價出現逆勢大漲。

但是，若疫情獲得控制之後，大陸的京東方、華星光，這些面板廠全力生產，那時候漲的股票完全不一樣，必須是打入大陸面板供應鏈的台廠，比如說像 IC 設計的聯詠 (3034-TW)、昂寶 - KY(4947-TW)、致新(8081-TW) 就會受惠，所以已確診的案例跟死亡的人數為疫情控制的先行指標，假如這二個數字都開始遞減，就應該開始買進大陸面板供應鏈的相關台廠。

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