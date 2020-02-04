IHS Markit：武漢疫情致停工時間延長 LCD面板可能漲價

隨著中國湖北武漢的疫情發展，預計 LCD 面板所受的影響最大，調研公司 IHS Markit 預計 LCD 面板將因此漲價 1-2 美元。

中國目前是全球最大的 LCD 面板生產基地，占約全球 50% 的產能，京東方、華星光電、天馬微電子等公司都在武漢設有生產線。

做為疫情爆發地，湖北省已經決定將農曆新年假期延長至 2 月 13 日，以防止病毒傳播，較原定 1 月 30 日結束延後了兩週，預計將影響產能。此外，基於目前疫情也無減緩跡象，復工日期也無法排除再向後延。

IHS Markit 指出，武漢目前有 5 家 LCD 工廠，包括華星光電兩家、天馬兩家工廠以及京東方一家。除了武漢之外，中國其他生產地也受假期延長影響，預估中國 LCD 的整體產量將至少下降 10-20%。停工延長可能導致面板價格上漲，估上漲 1-2 美元，最高可能至 3-5 美元。

以全球角度來看，武漢 LCD 產量約占全球 1.3%。大陸媒體透露，在中國各主要生產商中，京東方在武漢建設了第二條 10.5 代線的 LCD 面板，同時還有該公司第一條 6 代線 AMOLED 生產線。

中國第二大 LCD 面板廠商華星光電，在武漢也有 6 代線 LTPS-LCD、6 代線 LTPS-AMOLED 兩條生產線。

天馬微電子在武漢的 6 代線 LTPS-AMOLED 一期生產線，已轉為生產可撓式螢幕，二期生產線則在建設中。

LCD 面板近兩年價格慘跌，並導致三星、LG 等公司退出或者調整產能，使價格已有觸底跡象。京東方、華星光電等公司近日都表示生產正常。