隨武漢肺炎疫情擴大 分析師預估2月股市將續跌

受到武漢疫情的影響，導致美股於 1 月份呈下跌趨勢，上週五 (31 日)S&P 500 指數跌了 1.8%，達 3225 點，創下自去年 10 月份以來，單日跌幅最大的紀錄，另外，1 月份整月則是下跌了 0.2%，創下 5 個月以來首次股市下跌的月份。

美股 S&P 500 指數日 k 線圖

隨著本週即將公佈的就業市場數據、以及 Google (GOOGL-US)、迪士尼 (DIS-US)、及默克 (MRK-US) 等公司的財報，市場擔憂若經濟數據或財報表現不如預期，將會導致美股雪上加霜。

CFRA 的首席投資策略師 Sam Stovall 表示，根據歷史數據顯示，2 月份的平均股市表現，為全年表現第三差的月份，僅次於 9 月份及 8 月份。平均下跌幅度為 0.1%。

Stovall 亦表示，美國民主黨的首場初選將於週一 (3 日) 於愛荷華州展開，投資人預期若由參議員桑德斯 (Bernie Sanders) 勝出，則將會對於美股產生負面影響。桑德斯的政策包括提升個人及企業的稅賦，並提倡禁止使用水力壓裂技術開採天然氣和石油，預期將會對能源企業的獲利造成衝擊。

基於各種利空因素，Stovall 預估 S&P 500 指數將有可能修正 10% 以上。RBC 的首席美股策略師 Lori Calvasina 則是預期 5% 至 10% 的股市下跌。

除此之外，Stovall 亦指出，根據上週四 (30 日) 美國所公佈的 GDP 數據，顯示消費者支出及企業投資皆呈現放緩趨勢。而他建議投資人密切注意本週將公佈的就業市場數據、以及企業的財報，因為從企業財報中，可看出企業對於疫情影響的看法，而就業市場數據中，則可看出美國經濟復甦的狀況。

Cardinal Capital Corp 的執行長 Patrick Kernan 表示，為了迴避股市下行的風險，投資人紛紛做多波動率指數，隨著武漢肺炎的疫情擴大，投資人的不安情緒也持續升溫。Kernan 表示雖然投資人並未預期股市急遽的跌幅，但普遍認為股市的波動性將會增加。

另外，市場亦擔憂隨著疫情的擴大，中國以及全球的經濟成長皆將受到衝擊，因此導致美國 10 年期公債殖利率、以及美元匯率的下跌。10 年期公債殖利率亦下跌至低於 3 個月國庫券殖利率，呈現殖利率倒掛現象。