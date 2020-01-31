受惠晶片產量飆升 南韓去年12月份工業生產超出預期

受惠於晶片業的產量飆升，南韓去年 12 月份工業生產成長超出預期，然而中國武漢肺炎疫情的爆發恐拖累 1 月份數據。

據南韓統計局週五 (31 日) 公布的數據顯示，12 月工業生產月增 3.5%，超出分析師預期的 0.5%，創下自 2016 年 11 月以來最快的增速。與去年同期相比，則成長了 4.2%，超出預期的 1.0%，創下了自 2018 年 10 月以來的最高年增幅。

工業生產再分不同部門來看，南韓 12 月記憶體晶片的產量年增 33.8%，機器和其他運輸設備的產量分別增長 15.7% 及 9.4%。南韓 12 月份的設備投資月增 10.9%，年增 11.1%。

新韓金融投資公司經濟學家 Ha Keon-hyeong 表示：「今天的看漲數據主要受益於設備投資的改善，因為中美簽署第一階段貿易協議後，全球不確定性緩解，以及政府的擴張性財政政策和南韓央行寬鬆貨幣政策。」

2019 全年，所有產業的季節性調整後產量 (不包括農業，林業和漁業) 年增 0.4%，是自統計局於 2000 年開始彙編數據以來的最低增幅。採礦和製造業的產量下跌 0.7%，是 1998 年以來最大跌幅，主要歸因於電子零件和機械設備的需求疲軟。

展望今年，經濟學家擔憂中國武漢冠狀病毒的傳播可能會給脆弱的經濟帶來更多的壓力。Ha Keon-hyeong 表示：「令人擔心的是，如果這種病毒像 2003 年致命的 SARS 一樣傳播，經濟反彈可能會崩解而不是停滯不前，因此我們必須仔細觀察事態發展。」

南韓統計局官員也表示，中國武漢肺炎疫情的影響將反映在一月份的數據中。