〈財報〉恩智浦Q3財報強勁、Q4財測更超市場預期 盤後股價飆逾5%

週一 (28 日) 車用電子大廠恩智浦 (NXPI-US) 於美股盤後公布 Q3 財報，營收合於市場預期，也符合該公司此前的財測高標，而展望 Q4，營運狀況亦是前景樂觀，Q4 財測超越了市場預期，刺激盤後股價聞聲大漲逾 5%。

週一 (28 日) 恩智浦上漲 2.64% 以每股 108.65 美元作收，而在盤後公布財報後，恩智浦股價再大漲 5.18% 至每股 114.28 美元。

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基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

毛利報 12.16 億美元，年減 6%，合於市場預期。

毛利率報 53.7%，優於前一季的 53.3%，亦優於去年同期的 53.0%。

營業利益報 6.87 億美元，年減 6%，合於市場預期。

營業利益率報 30.3%，優於前一季的 28.9%，亦優於去年同期的 30.0%。

基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 22.65 億美元，年減 7%，合於市場預期。

毛利報 11.86 億美元，年減 6%，合於市場預期。

稀釋後 EPS 報每股 0.38 美元，超越市場預期的每股 0.26 美元。

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營收以業務別拆分：

車用電子業務報 10.5 億美元，年減 7%。

工業與物聯網業務報 4.26 億美元，年減 14%。

移動通訊業務報 3.21 億美元，年增 2%。

網通基礎建設業務報 4.70 億美元，年減 2%。

圖片：NXPI

恩智浦執行長 Richard Clemmer 在財報聲明中表示，恩智浦 Q3 繳出了 22.65 億美元的營收佳績，主要是因為公司內部良好的成本控制，而此 22.65 億美元的營收，也是符合公司此前的財測高標。

公司財測與展望：

針對恩智浦的 Q4 展望，Richard Clemmer 表示，短期來看全球需求環境已經出現穩定，但是中期以上，需求仍然具有相當多的不確定性，並未見到太多的明顯改善出現。

恩智浦在 Q4 財測中，預估營收將落在 22.4 至 23 億美元之間，高標是超越市場預期的 22.7 億美元，而營業利益 Q4 財測則預期落在 6.7 至 7.02 億美元之間，高標亦是超越市場預期的 6.99 億美元。

恩智浦股價今年以來上漲約 48%，是超越了同期費城半導體指數的 45.22%。