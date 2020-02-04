〈紐約匯市〉經濟數據優 美元反彈 強生英歐談判前放話 英鎊重跌

週一 (3 日) 美元指數強漲 0.46% 至 97.665，受惠於美國製造業數據利多，加上英鎊驟跌，美元收復幾乎上週五所有跌幅。新型冠狀病毒延燒，中國經濟前景備受市場關注，陸股終於在週一 (3 日) 開市，避險情緒稍獲緩解，美元回升至 200 日均線上方，美元多頭仍希望突破 98.20 水平才能達到 98.50 阻力位。

美元指數 15 分線 (圖片: investing)

美國 1 月份 ISM 製造業指數升至 50.9，超乎市場預期的 48.5。 占美國經濟的 12% 左右的製造業指標 ISM 指數高於 50，顯示美國景氣正在復甦。

然而美國獨立投行 Stifel 預估，由於武漢病毒肆虐，預估 ISM 製造業指數將在下個月放緩增長速度。

因應疫情而延後的新春開工日，拖累人民幣漲勢。週一離岸人民幣兌美元匯價跌至七週來低點，最低跌至 7.023 元。目前武漢肺炎已奪去 305 條生命。

中國對疫情嚴陣以待，不僅下達「禁空令」要求陸股券商週一 (3 日) 起暫停「融券賣出」業務，禁止市場上的放空行為；更透過反向回購操作向市場注資 1.2 兆人民幣，盡全力穩住金融市場。

避險日圓和瑞郎走貶，USD/JPY 上漲 0.28% 至 108.6，脫離了上週五創下的三週低點；美元兌瑞郎漲 0.33% 至 0.9663

多倫多 Cambridge Global Payments 首席市場分析師 Karl Schamotta 表示，今日市場大多出現逢低買盤，因為投資人預期中國政府釋出財政刺激政策。

英國進入脫歐過渡期第三天，歐盟與英國還未就雙方自由貿易協定進行談判，英國首相強生週一正式在脫歐後進行演講，首度公開表示不願沿用歐盟規則，稱只接受「以加拿大為範例」的自由貿易協定，市場擔憂英國無協議脫歐的風險再次回升。

週一 (3 日) 英鎊兌美元下跌 1.56%，至 1.2994 美元，強生指出，英國沒必要接受歐盟規則，就像歐盟也沒必要接受英國規則一樣，他揚言英國若達不成協議，寧可接受關稅。

歐盟首席談判代表 Michel Barnier 表示，歐盟願意與英國達成諸多自由貿易協定，但他強調，前提是英國願意同意歐盟規則以確保市場「公平競爭」。

歐元兌美元下跌 0.27%，至 1.063 美元，擺脫了顯示歐元區製造業活動強於預期的數據。

荷蘭合作銀行的分析師表示：「強生和歐盟首席談判代表 Barnier 已經在英歐自由貿易協定談判前攤牌，市場將用來判斷未來英歐談判走向」。

英國《金融時報》報導稱，如果英國脫歐導致歐盟對汽車出口徵收關稅，日產可能會退出歐洲並使英國產量倍增，這令英鎊投資者感到鼓舞。

歐元抹去上週五暴增的漲幅，週一歐元兌美元匯率下跌 0.4%，至 1.1060 美元。歐元可能在接下來的交易日進入盤整。匯價維持在 200 日均線下方的疲軟走勢。

截至週二 (4 日) 台灣時間 6:00 價格：

美元指數來到 97.665。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1060 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2993 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6692 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3293 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.68 日圓。