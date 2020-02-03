〈武漢肺炎疫情〉台大、台師大、台科大延至3月2日開學 陸生暫緩來台

中國武漢肺炎疫情嚴峻，繼昨日高中職以下延後開學 2 周，教育部長潘文忠今 (3) 日再宣布，大專院校第二學期同步延至 2 月 25 日以後開學，陸生 2 月 9 日後仍暫緩來台，而台大、台師大、台科大 3 校隨後也宣布延後至 3 月 2 日開學。

教育部今日再邀集各大專院校討論因應防疫措施，為避免群聚感染，維護所有師生的健康，會議上取得共識，決議延後開學日至 2 月 25 日 (含) 以後，不過，行事曆仍要排滿 18 周課程，調整後須在開學日前報教育部備查且公開周知。

台灣大學系統三校（台大、台師大、台科大）隨後宣布，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情發展，為配合國家防疫政策，一致同意將開學日延後至 3 月 2 日，此外，同步在 3 月 2 日開學的學校有陽明、成大、交大、清大、海大、逢甲及世新等。

潘文忠強調，若學校有研究所入學考試等相關活動，也會依最高規格防疫措施，不會影響學生權益。

針對陸生暫緩入境台灣，教育部也啟動安心就學措施，全力協助陸生如期完成學業。教育部表示，將從寬認定學校彈性修業安排，並責成學校以彈性修課、學分抵免等多元方式進行修課，相關費用由教育部支付。

中央流行疫情指揮中心表示，昨 (2) 日國內新增 61 例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報 1066 名，目前 10 名確診個案狀況穩定，持續住院隔離，另 900 名已排除、其餘隔離檢驗中。

針對搭乘專機自武漢回台的台商，將施行嚴格的一人一室隔離檢疫措施，會請台商先在機上填寫「旅客入境健康聲明卡」，下機後在入境時將通過機場發燒篩檢站，若有疑似症狀則依規定後送就醫，而無症狀者將採集中檢疫措施辦理。