〈車市〉元月銷售規模年減1成 TOYOTA逆勢成長 RAV4創SUV單月銷售新高

由於今年農曆春節提前，影響工作天數，加上武漢肺炎疫情略影響消費意願，1 月新車銷售台數共 39417 台，年減 10.7%，多數車商均較前一年同期衰退，不過，車市龍頭和泰車 (2207-TW) 代理的 TOYOTA 仍是大贏家，單月新車掛牌衝上 12413 台，年增 8.14%，其他成長品牌還有福特和 MAZDA 分別達 32.1%、16.4%。

和泰車表示，1 月因工作天數減少再加上武漢肺炎疫情影響，整體車市規模衰退，不過，TOYOTA 仍繳出熱銷成績，其中，RAV4 是元月單一車種的銷售冠軍，一舉創下國內 SUV 單月最高銷售紀錄；同時，國產車款 ALTIS 繼續熱賣 3047 台，穩居國產霸主。

儘管 LEXUS 1 月銷售較去年同期衰退約 15%，不過，一口氣竄升至第四名，超越賓士，拿下豪華車銷售冠軍品牌， 其中，1 月休旅車系 RX、NX 和 UX 占豪華車休旅市場占比高達 45.2%，大幅領先各品牌競爭對手；1 月 TOYOTA 和 LEXUS 合計市占達 38.3%，創 6 年來新高。

和泰車進一步指出，今年 LEXUS 導入品牌首款豪華 MPV-LM，一發表即售鑿，已緊急向日本原廠爭取更多配額，以滿足接單爆量的需求，有信心拿下今年豪華車銷售冠軍。

1 月十大車商中排名居次的是中華 (2204-TW) 三菱，合計銷售 3764 台，年減 30.7%，排名第三的裕日車 (2227-TW)NISSAN 銷售 3313 台 (含 INFINITI 111 台)，年減 16.5%。

至於進口豪華雙 B 品牌也同見衰退，賓士新車掛牌 2497 台，年減 24.1%，BMW 1367 台，年減 18.4%。