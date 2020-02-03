〈武漢肺炎疫情〉逾200名武漢台人最快今晚返台 須隔離檢疫14天

中國嚴重特殊傳染性肺炎 (武漢肺炎) 疫情持續擴大，武漢台協今 (3) 日表示，已接獲台辦返台包機通知，預計首批 200 多人最快今晚抵台，武漢台人返台後將進行 14 天的隔離檢疫及安置，地點分布北中南，包括軍營及部會閒置的會議、住宿空間。

中國武漢封城後，約有 500 名國人滯留武漢，兩岸近日終於達成共識，湖北省台辦同意協助台胞搭乘民航包機返台，海基會則強調，政府各單位已做好周全準備，防疫措施皆已備妥，盡快接返滯留武漢國人是政府既定目標。

武漢台協表示，首批 200 多名台商及台眷，預計今晚在武漢天河機場辦理登機手續，由中國東方航空包機載運來台，表定晚間 9 點半抵達桃園國際機場，至於第二批包機返台的時間仍在協商當中。

根據統計，登記返台的武漢台人約有 500 名，中央流行疫情指揮中心也會派醫護人員隨機待命，乘客上機前將先進行健康評估。目前武漢有 1 名台商確診，指揮官陳時中表示，確診個案不予登機，疑似個案則會做相關分流及分離，回台將全程隔離、確實做好個人防護，可能接觸人員如機師、空姐等都會全程戴帽子、戴口罩、穿隔離衣，確保沒有交叉感染的可能性。

而所有武漢台人回台後需隔離檢疫及接受安置 14 天，指揮中心已準備特別指定場所，包括軍營及部會閒置的會議、住宿空間，分別安置在北中南五處，由專人提供食宿、監測健康狀況。

此外，浙江省溫州市近日累積確診病例數持續上升，當地可能已有社區傳播發生，指揮中心已將溫州市列為二級流行地區，入境民眾如有溫州旅遊史，需列入居家檢疫對象，居住地在溫州之陸人則禁止入境。