〈武漢肺炎疫情升溫〉鼠年開紅盤一度暴跌逾600點 國安基金喊話：必要時研議是否進場護盤

受到武漢肺炎疫情影響，台股金鼠年開紅盤出師不利，盤中重挫逾 600 點，財政部次長、國安基金執行秘書阮清華今 (30) 日出面信心喊話強調，台股走跌屬「正常能量釋放」，國安基金會密切緊盯股市動態，必要時也會召開委員會討論是否進場護盤。

全球股市在農曆春節期間受武漢肺炎疫情蔓延影響，歐、美、日股相繼走跌，讓今天開紅盤的台股面臨補跌壓力，在權值股王台積電領跌下，開盤就暴跌 400 點失守「萬二」關卡，直接摜破季線，盤中下跌家數超過 900 家，其中 87 檔股票直接打入跌停關門。

觀察今日台股權值股表現，權值三王台積電盤中重挫 3.4%、鴻海盤中也大跌 9.4%，逼近跌停邊緣，盤中失守 90 元關卡，股王大立光盤中也有近 5% 跌幅。

在武漢肺炎疫情升溫拉抬下，包括南六、康那香、美吾華、花仙子等防疫題材個股在資金力捧下盤中直接攻上漲停關門，其中與口罩相關的南六、康那香等受惠於訂單滿載效應，早盤一開盤就買單高掛直奔漲停。

面對金鼠年開紅盤重挫，阮清華解釋，春節七天連假期國際股市仍持續交易，但受疫情延燒影響而走跌，但昨 (29) 日歐股已經反彈回升、日股跌幅也已收斂，強調台股今天下跌屬於正常能量釋放，呼籲投資人不必過度恐慌。

阮清華表示，台股雖跌破 12000 點關卡，但仍在萬點高檔之上，而且從台灣經濟數據來看，我國經濟基本面仍舊穩健良好，國安基金會持續緊盯股市動態。