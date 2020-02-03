滬深指數雙雙跳水近8% 陸股槓桿ETF爆量20萬張

受到武漢疫情重創，滬、深指數今 (3) 日雙雙暴跌近 8%，陸股槓桿 ETF 跟進爆量，元大滬深 300 正 2(00637L-TW) 成交超過 20 萬張。陸股為疫情重災區，但是法人認為是「短多長空」，主要因為中國股市北上資金持續挹注，觀察包括深股通、滬股通的北上資今年來還是呈現流入，共淨流入 383.92 億人民幣，加上中國人行資金動能不斷持續挹注，法人資金卡位明顯，股市可望持續受惠。

滬、深指數今天雙雙跳水，陸股槓桿 ETF 跟進爆量，元大滬深 300 正 2(00637L-TW) 成交超過 20 萬張為交投最火熱的陸股 ETF，不過由於股價上周已提前反映，今天中場僅跌 1.43%、收在 15.16 元；若從折溢價來看，富邦上証反 1(00634R-TW) 盤中溢價高達 10%，是市價偏離最大的反向 ETF，終場上漲 2.64%、收在 6.98 元。

針對陸股展望，群益深証中小板 ETF 基金經理人張菁惠表示，A 股已經被納入全球多種指數體系，外資將持續提高在 A 股市場的參與度，外資藉由北上通道增加 A 股投資，北上資金 (滬股通 + 深股通) 已成為第二大資金流入 A 股市場，此外，MSCI 於去年 11 月進行第三次擴容，A 股權重將從 15% 提高到 20%，且首次納入中型股，預估可望陸續帶來將近人民幣 2000 億元的資金流入，不過，參考台韓過去被 MSCI 納入指數的發展過程，外資佔 A 股權重還有很大提高空間。

張菁惠表示，北上資金從 2019 年 6 月開始至今已連續 8 個月呈現淨流入，期間共流入人民幣 3363.71 億元。深滬通北上資金將持續湧入中國股市，進而有機會帶動中國股市上漲契機。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，中國在企業獲利面表現仍相對樂觀，加上資金面的挹注，皆有助為股市表現提供穩固支撐。在短線利空過後，中國股市中長期後市表現依舊可期，建議投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局中國相關 ETF 或大中華基金

選股策略方面，洪玉婷表示，隨市場利率往下，有助於風險偏好改善，成長股估值可望修復，加上外資持續匯入，白馬權值可望受惠，績優藍籌以及成長股仍將為盤勢主流。中國貨幣政策可望進一步寬鬆，並提高基礎建設投資，對沖經濟增長趨緩的壓力。科技創新與消費升級將是增長的動力來源，重點關注股市落底訊號。在經濟增速趨緩的環境下，看好消費升級帶來的企業獲利增長，包含民生消費和醫療服務。另外，針對供應鏈調整，政府將加大力度投資發展，看好 5G 相關領域。基建投資有機會對原物料需求有拉動效果，將持續密切關注。