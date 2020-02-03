日股受武漢肺炎疫情影響 所有類股幾全面走跌

東京股市在日本時間週一 (3 日) 上午 10 時左右，日經平均指數較上週末下滑 340.54 點，來到 2 萬 2864.64 點。市場在一早開盤後就呈現避險的走勢。

由於中國武漢肺炎疫情升溫，全球景氣放緩風險升高，美國股市自上週末就出現重挫，投資人心理也隨之惡化。加上日圓走強、美元走弱的影響，日經平均指數在本 (3) 日開盤後，一度較上週末下跌 429.26 點，來到 2 萬 2775.92 點。在後來行情趨穩，還有日圓上揚走勢出現停頓後，日經平均指數也稍微回升。

日經平均指數走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

東證 1 部有 227 檔股票出現上漲，下跌的則有 1877 檔。在東證業種別股票指數的全部 33 個類股當中，除了電氣瓦斯單一類股出現上揚外，其它所有類股皆出現下挫。當中又以海運、其它產品、空運、證券商品期貨等的下跌率最為明顯。

JPX 日經 400 指數與東證股價指數 (TOPIX) 亦於週一 (3 日) 開盤後出現下跌。外匯市場方面，美元兌日圓約為 1 美元兌換 108 日圓前半。

任天堂 (7974-JP)、日立 (6501-JP) 出現大幅下滑，村田製作所 (6981-JP)、馬自達 (7261-JP)、資生堂 (4911-JP) 跌幅明顯，京瓷 (6971-JP) 亦出現賣壓。

另一方面，味之素 (2802-JP) 出現大幅上揚，富士通 (6702-JP) 也同樣出現上漲，三井不動產 (8801-JP)、三菱地所 (8802-JP) 也被投資人買進。