〈財報〉村田Q3營收下滑 智慧型手機陷苦戰

日本生產 MLCC 等零件的電子大廠，村田製作所 (6981-JP) 在週一 (3 日) 盤後公布了最新財報。2019 年 Q3(10-12 月)，雖然基地台對電容器的需求大幅擴張，但由於代理商在庫存方面進行調整，使得村田在電容器方面的營收減少，加上智慧型手機使用的樹脂多層基板還有鋰電池需求減少，公司營收年減 4.1%。

週一 (3 日) 東京股市收盤時，村田製作所股價收在 6249 日圓，較上個交易日下跌 1.25% 或 79 日圓。

村田製作所股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於美國會計準則的財報關鍵數據：

營收年減 4.1% 至 4102 億日圓。

營業利益年減 7.2% 至 795 億日圓。

稅前純益年減 2.2% 至 780 億日圓。

歸屬公司股東純益年減 6.8% 至 561 億日圓。

各項產品營收表現：

電容器年減 7.9% 至 1457 億日圓。Q3 由於基地台與高階智慧型手機對 MLCC 的需求增加，營收季增 5.8%。

壓電製品年增 4.9% 至 336 億日圓。Q3 中國智慧型手機對於表面波濾波器的需求增加，營收季增 5.5%

其它組件年減 6.5% 至 928 億日圓。Q3 遊戲機及 PC 對鋰電池的需求減少，高階智慧型手機與平板電腦對連接器的需求減少，還有高階智慧型手機對線圈的需求降低，造成營收季減 5.9%。

模組年減 0.1% 至 1370 億日圓。高階智慧型手機對於通訊設備用模組的需求增加，平板電腦對於 NFC 模組的需求減少，但是高階智慧型手機對於 NFC 模組的需求增加，還有高階智慧型手機對於樹脂多層基板的需求減少，營收季增 2.0%。

以產品用途來看：

影音設備方面由於遊戲機對鋰電池及電容器的需求減少，營收季減 16.2%。

通訊方面由於基地台對電容器的需求大增，還有在高階智慧型手機在通訊用模組及 NFC 模組的需求增加，營收季增 6.6%。

電腦及相關週邊因平板電腦對於 NFC 模組及電容器的需求減少，營收季減 4.2%。

車用電子方面，安全裝置及資訊娛樂對於電容器的需求增加，電動腳踏車在鋰電池方面的需求減少，營收表現與上季持平。

年度財測：