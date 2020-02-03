最新PIMCO週期展望重點摘錄：2020年全球經濟7大趨勢

PIMCO（品浩）認為，充分掌握總經趨勢，乃是預先辨識各種契機與風險的關鍵。每年 PIMCO 在美國加州總部舉行四次重量級論壇，包括三次大型「週期展望論壇」針對未來 6 到 12 個月全球市場和經濟趨勢進行辨證，加上一年一度的「長期展望論壇」前瞻未來３到５年的大趨勢。與會人士有全球政經意見領袖及近八百位投資專才，每次論壇的結果，都受到全球投資人的高度重視。

去年，全球經濟「同步走緩」，進入了「疲弱的空窗期」；中美貿易摩擦不斷與英國脫歐的不確定性，使投資市場搖擺動盪，令投資人膽戰心驚。2020 年市場是否會持續焦慮？又或者，貨幣政策鬆綁是否能帶來顯著的經濟成效？

從最新 PIMCO 週期展望（Cyclical Outlook）論壇中，我們歸納出 2020 年投資人最該留意的 7 大總經主題：

1. 經濟衰退風險降低，有望延後到來

過去幾個月，隨著全球同步鬆綁貨幣政策、中美貿易戰暫時休兵以及英國「有秩序」脫歐的機率攀升等因素，經濟衰退的風險相較 2019 年已有所改善。

美國經濟在未來十二個月衰退的機率已下降；中國、歐洲與日本等主要經濟體將在今年祭出支撐性財政政策，也成為了支持今年全球經濟加速成長的關鍵。

PIMCO 對全球經濟的基本預測是，在 2020 年，全球經濟將從目前「疲弱的空窗期」轉為溫和的經濟復甦。

對此，PIMCO 將偏好較高評等的資產，一旦未來總經環境不如預期，一般公司債的表現將欠佳，投資組合的流動性與分散多元的收益來源將會是焦點。

2. 經濟衰退引發的衝擊將可能加劇

雖然去年為因應經濟衰退風險攀升，各大央行相繼鬆綁貨幣政策，延長全球景氣擴張週期，但反面來說，這些暫時性舒緩，都將壓縮未來的政策調度空間。一旦經濟再走下坡，或是主要風險性資產表現下挫，央行抵禦經濟衰退的能力也將受限。

若經濟衰退的威脅再次到來， PIMCO 認同財政政策將扮演更積極的角色，然而就實務面而言，各國政府與國會可能無法及早發現經濟衰退的危機。就算可以，緩慢的政治決策流程，也讓財政刺激措施很難及時發揮阻擋效用。

3. 企業信用循環可能出現裂痕

2017 年至 2018 年間，由於美國中小型企業無法從銀行取得融資，導致非銀行機構承做企業貸款金額顯著增加、企業信用債脈衝指數急遽攀升。

然而，隨著 GDP 成長率在 2019 年自 3％降緩至 2％，私部門信用融資活動暫停，銀行亦緊縮商業與工業貸款的放款標準。倘若 2020 年經濟成長進一步趨緩，未如 PIMCO 所預測之基本情境般地改善，屆時風險高的信用資產將會面臨挑戰。

儘管我們的基本預測認為 2020 年美國經濟將成長將好轉，但針對體質脆弱的發債企業，我們在 PIMCO 仍呼籲投資人密切關注並採取防禦性布局。

4. 美國房市將表現不俗

PIMCO 預期今年或往後，房市將是美國經濟裡較強勁的部分。在當年金融危機爆發前供給過度的餘屋已消化完畢、美國空屋率與房屋庫存量已創下 2000 年以來最低水準，全美房市開始進入供需吃緊的狀態。

同時，家戶形成再度加速成長，因此未來美國房市得擴大投資，才能增加房屋庫存量。

PIMCO 分析未來兩年，美國房價的累積漲幅將落在 6％左右。有鑑於此，相較於其他信用資產，PIMCO 認為美國機構與非機購房貸抵押債券評價較具吸引力。

5. 全球經濟成長將領先，美國落後

2018 年至 2019 年期間，全球經濟比美國早一步趨緩，且幅度超越美國；展望 2020 年，PIMCO 預期全球經濟也將比美國早一步觸底反彈。

實際上，去年底諸項經濟指標已開始浮現經濟成長反彈的跡象，尤其是新興市場。另一方面，我們發現 PIMCO 的經濟領先指標顯示，美國 GDP 成長率可能會在今年上半年進一步趨緩至 1％左右，接著在下半年再度加速成長。

其他可能影響美國 GDP 成長率的因素還包括：美國航太業是否會減產、美國政治不確定性可能在選前攀升等，因此 2020 上半年美國經濟成長動能，預計至少會落後全球一段時間。

6. 比起通縮，各國央行更樂見通膨

根據 PIMCO 基本預測，未來 6 到 12 個月，已開發經濟體將處於溫和的通膨環境，中期而言，通膨上升的風險高過下降的機率，特別是目前的市場幾乎沒有反映通膨壓力。

此外，多年來通膨一再低於目標，因此對各主要央行來說，相對於「已知的風險」- 通膨，他們更不願見到「未知的威脅」，也就是通縮。換言之，未來這兩大央行對於通膨超標的容忍空間將高於以往。

在 PIMCO，我們預期聯準會將以通膨平均值作為通膨目標，而歐元區則會以 2％作為通膨目標，並給予相對的上下彈性空間，而未來 6 到 12 個月內歐洲央行讓負利率政策退場的機率微乎其微。

7.「因應亂序」為必要能力

儘管在 PIMCO 基本預測中，全球經濟預料將溫和加速成長，但是地緣政治與各國政治事件，仍可能不時引發劇烈波動。

舉例來說，中美雙方儘管已協商第一階段貿易協定，但今年仍隨時可能再次爆發衝突；11 月的美國總統選舉亦是各方焦點、而許多新興國家爆發反政府的示威抗議，也可能進一步向外蔓延。因此，投資人必須習慣「因應亂序」，並以此作為建構投資組合之依據。

儘管我們對於 2020 年懷抱正向的經濟展望，但是我們也知道央行的政策舉措已壓縮風險溢酬，導致因應亂序的能力受限。此外，除了出乎意料的總經局勢、央行彈盡糧絕、以及波動性攀升等潛在威脅，各種政治與地緣政治風險同樣不容小覷。

故此，PIMCO 建議，除了聚焦流動性的管理、小心的調整投資部位、及審慎看待公司債市場以外，我們將略微減少對於總經投資題材的布局比重，並且掌握良好的流動性，以期在市場承受壓力之際伺機入市。

延伸閱讀：PIMCO 週期展望完整版

本篇 2 位作者為：費約信（Joachim Fels）先生，是 PIMCO 全球經濟顧問，駐於 PIMCO 新港灘辦公室，擁有 32 年總體經濟研究經驗。他現任 PIMCO 投資委員會成員，並負責共同領導 PIMCO 季度週期性展望論壇與年度長期展望論壇。



波以斯（Andrew Balls）先生，是 PIMCO 全球固定收益投資長，駐於 PIMCO 倫敦辦公室，具備 21 年的投資與經濟／金融市場經驗，負責監督歐洲、亞太、新興市場以及全球專業投資團隊，此外他也負責管理一系列全球投資組合產品，並身兼投資委員會成員。