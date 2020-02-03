寧德時代打入特斯拉中國廠供應鏈

中國鋰電池大廠寧德時代週一 (3 日) 表示，計劃與特斯拉 (上海) 簽訂協議，未來將向特斯拉中國廠供應鋰離子動力電池產品。目前，寧德時代已與美國特斯拉簽署該協議，還尚需與特斯拉 (上海) 簽訂相關協議。而供應產品的日期將於 2020 年 7 月 1 日起，至 2022 年 6 月 30 日止。

(圖片: AFP)

特斯拉曾在第四季季報的電話會議中透露，將新增 LG 化學和寧德時代作為公司的電池合作夥伴，而具體細節會在 4 月的「電池日」進一步公布合作內容。

從目前特斯拉供應鏈情況來看，特斯拉核心一級供應商多來自歐美、日本等市場，中國企業大多為二級供應商，如特斯拉的鋰電池 PACK 製造商為日本松下，正極材料和隔膜供應商則為日本住友化學，負極材料供應商為日本日立化學，電解液由日本三菱化學生產。

如果 LG 化學和寧德時代能成功打進特斯拉上海工廠動力電池供應鏈中，意味著特斯拉的動力電池供應商可能由目前的松下獨家供應，轉變為松下、LG 化學、寧德時代共同供應，而 LG 化學和寧德時代的相關供應鏈也將能享有水漲船高的優勢。

寧德時代日前也公布 2019 年業績預告，預估 2019 年純益達人民幣 40.64 億元～人民幣 49.11 億元間，年增 20%～45%。

寧德時代表示，2019 年業績成長的主要原因為，隨著新能源汽車產業快速發展，動力電池市場需求有所增長。此外，公司加強拓展市場，前期投入產線的產能已陸續投產，產品銷售量相應提升。