2019年5G手機全球銷售1900萬支 華為排第一

週四 (30 日) 外媒報導指出，Strategy Analytics 最新的研究報告顯示，2019 年全球 5G 智慧手機出貨量約 1900 萬支，需求遠高於預期，其中，華為在全球 5G 智慧手機市占率達 37%，排名第一，三星則 36% 市占率緊追其後。

資料來源: Strategy Analytics, 鉅亨網製表

Strategy Analytics 表示，全球 5G 智慧手機出貨量從 2018 年的零，一舉躍升至 2019 年的 1870 萬支，反映出市場對 5G 智慧手機的需求遠超出預期。

而中國廠商的激烈競爭及韓國電信的大幅補貼一直是 5G 需求的主要驅動力。美國和歐洲等其它地區需求則不如亞洲，但預估在今年下半度會縮小與亞洲的差距。

Strategy Analytics 進一步提到，2019 年華為 5G 智慧手機全球出貨量為 690 萬台，市佔率 37%，排名第一。幾乎全數華為的 5G 智慧手機都在中國銷售，而美國對華為的制裁在中國的影響不大。

2019 年三星 5G 智慧手機全球出貨量為 670 萬台，市占率為 36%，排名第二。與華為不同的是，三星的 5G 智慧手機出貨是面向全球，主要銷售地區包含韓國、英國和美國等許多國家。

此外，2019 年 vivo 全球 5G 智慧手機出貨量為 200 萬支，以 11% 的市占率排在第三。vivo 的 5G 智慧手機銷售主要集中在中國。小米則是排名第四，2019 年 5G 智慧手機全球出貨量達 120 萬支，市占率為 6%。小米憑藉 Mi Mix 3 5G 等機型已在西歐地區有所進展，並與來自瑞士，英國和其它地區的電信商合作。

LG 排名第五，2019 年 5G 智慧手機出貨量達 90 萬支，市占率 5%。至於出貨主要地區則是以北美和韓國為主。

而 OPPO 與蘋果在 2019 年並沒有將 5G 智慧手機放在銷售主力中，所以沒有出現在前五名榜單中。

Strategy Analytics 認為蘋果 iPhone 和其他品牌大廠在今年即將推出的 5G 機種，意味著 5G 將成為今年全球智慧手機市場最受關注的焦點。不過，受到新型冠狀病毒肺炎的影響，導致中國地區的貿易量將受到限制，連帶 2020 年上半年亞洲或全球 5G 供需可能出現下滑。

而根據產業鏈透露的消息顯示，不少供應商都非常看好今年中國 5G 市場，而華為無疑會在這個市場取得不錯的成績，業內預估今年中國市場 5G 智慧手機需求上看 1 億支。