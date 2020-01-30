蘋果大中華區手機銷售疲軟 已不再是營收主力

過去中國市場一直以來都是蘋果 (AAPL-US) 成長主力之一，然而近幾年華為、Oppo 競爭者四起，以及美中貿易戰等原因下，使得中國貢獻營收的佔比逐漸下滑，在整體大中華地區成長疲弱的警示下，暗示著蘋果將需花費更多心力在大中華市場的布局。

儘管近日財報蘋果營收高於預期，但從下圖手機銷售成長依區域劃分來看，此次營收主力為歐洲與美洲，而大中華地區不在是以往的主角；另外，日本則出現了負成長，主因於手機契約的更改而導致短期需求下降。

大中華地區不再是蘋果手機營收成長的主角，且日本受手機契約影響而出現短期下滑 (圖: Bloomberg)

據《彭博》表示，蘋果在大中華市場出現的手機銷售疲弱，將會是趨勢而非一次性衰退，如下圖所示，過去 12 個月各地區的手機營收成長來看，歐美地區受年末的假期消費熱潮所帶動，然而大中華地區中，主因受華為、小米與 Oppo 等競爭者等急起直追，造成蘋果營收成長於此區域出現大幅下滑。

大中華地區受華為、小米等當地競爭者影響下，過去 12 個月貢獻蘋果手機營收來到負成長 (圖: AFP)

除了競爭者壓力外，美中貿易戰也是造成蘋果於大中華地區銷售出現下滑的原因，在華為等競爭者以「去美化」為號角下，正持續搶占蘋果的中國市佔，以至於曾經市場上的佼佼者 iPhone，現在僅能以個位數的佔比居於中國市佔第 5 名的位子。

從下圖各地區營收佔比圖更能發現，大中華地區過去往往能貢獻達 25% 的表現，然而，在過去的 12 個月中，大中華地區的貢獻已下降至近 16％，是 6 年多來的最低水平。

大中華地區不在是蘋果的貢獻主力，手機營收中已從過去的 25% 降至 16% 左右徘徊 (圖: AFP)

《彭博》表示，市場仍有一派相信像中國這樣的成長市場將有助於蘋果能克服產品成熟期的成長疲弱以及顧客面對手機升級的麻痺感，然而，據上述資料可知，要兌現這樣的期望需要很長的一段路要走。

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