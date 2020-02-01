〈美股盤後〉殺聲隆隆！川普發布禁止入境/強制隔離令 道瓊狂瀉600點

世界衛生組織 (WHO) 週四 (30 日) 宣告，新型冠狀病毒疫情入列「國際公共衛生緊急事件」，但呼籲「不限制對中國的旅行和貿易」，美股隨後黑翻紅，然而，該漲勢曇花一現。

隨著疫情毫無平息跡象，全球停飛中國並加強邊界管制，美國國務院發布旅行禁令，第四級警戒「請勿前往中國」。此外，全球景氣金絲雀「卡特彼勒」第四季財報營收、全年財測遜於預期，週五 (31 日) 美股四大指數開盤後一路狂瀉。

尾盤時段，美國政府宣布，新型冠狀病毒為美國的公共衛生緊急事件，對中國實施旅行限制。此外，美國總統川普簽署一項命令，要求美國拒絕過去兩週自中國旅行的外國人入境美國，並對過去 14 天內進出中國湖北的任何美公民，進行 14 天強制隔離。

道瓊終場暴跌逾 600 點，迎來去年 8 月以來最糟糕的一天。

週五 (31 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 603.41 點，或 2.09%，收 28,256.03 點。

標普 500 指數下跌 59.16 點，或 1.80%，收 3,224.50 點。

那斯達克指數下跌 148.00 點，或 1.59%，收 9,150.94 點。

費城半導體指數下跌 65.87 點，或 3.55%，收 1789.93 點。

標普 11 大板塊表現。(圖片：Finviz)

標普 11 大板塊僅非必需消費品板塊獨強，能源板塊領跌 (-3.19%)，再來是資訊科技 (-2.72%) 和工業 (-2.29%)。

航空類股週五同步下滑，美國三大航空公司停飛美中往返航班。美國航空 (AAL-US) 大跌 3.17%、達美航空 (DAL-US) 大跌 2.38%、聯合航空 (UAL-US) 大跌 3.79%。

蘋果 (AAPL-US) 領跌尖牙股，其股價大跌 4.43%；臉書 (FB-US) 大跌 3.64%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.48%；Netflix (NFLX-US) 下跌 0.76%；亞馬遜 (AMZN-US) 大漲 7.38%。

蘋果對陸曝險高，約有 15% 營收來自大中華地區，週五其股價創 5 個月來最大跌幅，成為道瓊指數最大拖累。

亞馬遜週四盤後公布最新財報，獲利遠超乎預期，Amazon Prime 服務會員數暴增 1.5 億人，其股價週五大漲 7.38% 至每股 2,008.72 美元，市值一度破兆美元。

半導體類同步暴跌。AMD (AMD-US) 大跌 3.65%；英特爾 (INTC-US) 大跌 3.82%；美光 (MU-US) 大跌 3.53%；高通 (QCOM-US) 大跌 2.81%；Nvidia (NVDA-US) 大跌 3.82%；賽靈思 (XLNX-US) 大跌 3.12%。

台股 ADR 集體收跌。台積電 ADR (TSM-US) 大跌 3.32%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.86%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.63%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.58%。

金融股賣壓沉重。花旗 (C-US) 大跌 3.26%；摩根大通 (JPM-US) 大跌 2.60%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 1.94%；富國銀行 (WFC-US) 大跌 2.02%。

焦點財報與個股

全球景氣金絲雀「卡特彼勒」週五大跌 2.97%，由於該公司第四季財報營收、全年財測遜於預期，其執行長 Jim Umpleby 發布警告，預計全球經濟持續的不確定性，將導致 2020 年對用戶造成銷售壓力，導致經銷商進一步降低庫存。

IBM (IBM-US) 遭逢管理層異動，其股價重挫 5.10%。該公司宣布現任執行長羅睿蘭 (Ginni Rometty) 即將於 4 月 6 日卸任，由雲端運算暨認知軟體部門資深主管克利希納 (Arvind Krishna) 接任。

關鍵數據

美國 12 月 PCE 物價指數年增率報預估 1.6%，預估 1.6%，前值 1.5%

美國 12 月 PCE 物價指數月增率報 0.3%，預估 0.2%，前值 0.2%

美國 12 月核心 PCE 物價指數年增率報 1.6%，預估 1.6%，前值 1.6%

美國 12 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.2%，預估 0.1%，前值 0.1%

美國 12 月個人支出月增率報 0.3%，預估 0.3%，前值 0.4%

美國 1 月芝加哥 PMI 報 42.9，預估 48.9，前值 48.2

美國個人收入及個人支出月增率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析

比 SARS 更易傳播的武漢肺炎席捲全世界，全球上萬人確診染病。截稿前，中國已確認 9837 例確診病例，疑似 15238 病例，死亡攀升至 213 例，疫情擴及中國全境，全球其他 22 個國家皆有確診病例。

外匯交易服務全球提供商 Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 於週五的研究報告中寫道：「令人擔憂的是，下週市場重新開放時數字可能會看起來更糟。人們正在為遏制該病毒做出巨大努力，但病例數量已經很多。」

WallachBeth Capital 高級策略師 Ilya Feygin 表示：「今年的主題是聯準會和川普將幫助我們擺脫任何問題，但病毒讓人感到無能為力，這是人們變得更加恐懼的一個原因。」

聯準會副主席 Richard Clarida 週五表示，他並不擔心最新的殖利率曲線反轉，是對美國經濟的悲觀情緒，而是表明全球對冠狀病毒的不安。

知名技術分析師 Ralph Acampora 預料：「在股市變得更好之前，情況會越來越糟。冠狀病毒的擔憂是導致美股高檔大幅下修的市場催化劑。美股將比近期高點下跌至少 10%，這將符合大多數市場交易員合理修正的標準。」