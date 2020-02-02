〈武漢肺炎疫情〉類似SARS 武漢肺炎恐有糞口傳染風險

根據中國深圳衛生健康委員會官方指出，昨 (1) 日，深圳市第三人民醫院透露，在部份新型冠狀病毒感染肺炎確診病患的糞便中，有檢測出 2019-nCoV 核酸（新型冠狀病毒）陽性，很有可能顯示糞便中有活病毒存在。

該醫院研究人員表示，目前正在做進一步分離病毒的研究。而武漢大學人民醫院也表示部分新型冠狀病毒感染肺炎的病患首發症狀只有輕為腹瀉，懷疑消化系統也可能傳播新型冠狀病毒。

病毒學家指出，糞口傳播是冠狀病毒的傳播途徑之一，在 SARS 期間就已經存在，所以要警惕目前疫情再爆發出糞口傳播的風險。特別提醒民眾要防止手指沾上病毒，在接觸到外界任何物品時，一定要消毒或是洗手，謹防病從口入。

同時，醫護人員更要提高警覺，加強發燒門診和一線新型冠病毒檢測人員的防護。

由於病毒的傳播恐不止於飛沫、接觸，甚至還可能出現在排泄物中，因此相關單位不敢輕忽，提醒民眾，在戴口罩的同時，也要勤洗手，注意個人衛生。

週日 (2 日) 中國國家衛生健康委員會公布最新疫情病例情況，2 月 1 日，中國 31 個省（自治區、直轄市）新增確診病例 2590 例，新增重症病例 315 例，新增死亡病例 45 例。

截至 2 月 1 日，中國累計確診病例 1.438 萬例，重症病例 2110 例，累計死亡病例 304 例，疑似病例達 1.9544 萬例。目前累計追踪到密切接觸者 16.3844 萬人，共有 13.7594 萬人正在接受觀察。