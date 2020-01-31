新型冠狀病毒加深季節性放緩 BDI創近4年低

國際海事組織 (IMO) 制定的新版運輸法規導致燃油成本提高，加上武漢肺炎疫情擴大，加劇季節性放緩，導致各航運價格持續滑落。

海岬型運費指數 (BCI) 週四 (30 日) 收盤 1 點，創歷史新低，本月跌幅已破 99%。

本月波羅的海綜合指數 (BDI) 亦跌勢兇猛，週四收報 498 點，創下 2016 年 4 月以來最低水平。

作為衡量承載鐵礦砂、煤炭等原物料的船運指數，BCI 本月已下滑 99.95％。截至週四，該指數重挫 99%，收報 1 點，其平均日租金下跌 406 元，至每艘 4081 美元。

(圖：Bloomberg)

主要運送民生及穀物等大宗物資的巴拿馬型散貨船平均日租金下滑 297 美元，至 5351 美元。巴拿馬型指數 (BPI) 週四跌 32 點，收報 595 點。

船舶經紀商 Banchero Costa＆Co 研究主管 Ralph Leszczynski 表示：「在不確定病毒會持續多久的情況下，預計當前弱勢將持續下去。」

Leszczynski 表示，通常 1 月份的運費較低，是因為農曆春節加上巴西氣候所導致季節性放緩，而武漢疫情爆發是額外的看跌因素。

另外，IMO 自今年 1 月起頒佈限硫令，為了達到 2050 年減少 50% 溫室氣體的排放目標，IMO 要求船舶公司必須將燃油的硫含量自 3.5% 減至 0.5%，這也為航運公司帶來額外燃油成本壓力。

僅管如此，業者對於運費走勢似乎沒那麼擔心。澳洲鐵礦砂業者 Fortescue Metals Group Ltd. 表示，對冠狀病毒的擔憂影響的是情緒，而不是鐵礦砂的實物交易。巴西淡水河谷 (Vale SA) 也表示該公司在亞洲港口的業務一切正常。

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