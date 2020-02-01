〈能源盤後〉中國封城萬人空巷 恐重挫需求和全球成長 WTI本月跌15.6%

週五 (31 日) 交易，原油期貨價格收低，本月和本週均大幅下跌，係因交易者評估中國武漢肺炎病毒的擴散情形，以及對全球經濟成長與原油需求的潛在衝擊。

FXTM 資深研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「隨著市場益發擔憂中國武漢肺炎病毒的擴散情形，恐其挫傷燃料需求，原油價格本週遭無情對待。」

「市場對不斷擴大的危機以及對全球成長的後果感到不安和不確定，恐導致原油進一步的痛苦。有鑑於中國是全球最大能源消費國之一，當地需求放緩，可能會挫傷石油市場，且恐會破壞石油市場的穩定。」

Otunuga 認為，WTI 原油期貨收盤價跌破 52 美元的話，可能會刺激油價向下測試 50 美元，這恐將是去年 1 月以降最低點。

3 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 58 美分或 1.1%，收每桶 51.56 美元，為最前月契約自 8 月 7 日以降最低收盤價。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 13 美分或 0.2%，收每桶 58.16 美元。該契約於本週五收盤到期。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 71 美分或 1.2%，收每桶 56.62 美元。

根據道瓊市場數據，本週 WTI 原油期貨價格下跌 4.9%，本月跌幅達 15.6%，為去年 5 月以降最大單月跌幅 (去年五月下跌 16.3%)；本週將到期的 3 月 Brent 原油期貨契約本週下跌 4.2%、本月下跌近 12%。

外媒報導，沙烏地阿拉伯已向 OPEC 一些產油國討論是否將 OPEC + 會議自 3 月提早到 2 月舉行，這給予原油稍早支撐力。稍早亦有報導稱 OPEC 衡量近期價格下跌的情形，有意擴大或延長減產協議。

但一些分析師認為，提早會議排程可能適得其反。

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 研究報告指出，「我們認為提早 OPEC + 會議時間的行動沒有建設性，市場可能會解讀為一種恐慌反應，因此反而產生相反效果。」

「更甚者，目前還無法預期武漢肺炎病毒究竟會挫傷需求到什麼程度，估計本季需求下降範圍自每日少數幾百幾千桶 / 日，到 100 萬桶 / 日，輸出也可以短時間內調整，不必要提早開會。」

其他能源商品

2 月交割的汽油期貨價格下跌 0.3%，收每加侖 1.4887 美元，該契約週五收盤到期，本月跌幅超過 12%。

2 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.9%，收每加侖 1.6245 美元，本月跌幅近 20%，為 2015 年 3 月以來最大跌幅，亦為 2017 年 8 月以降最低收盤價，該契約週五收盤到期。

3 月交割的天然氣期貨價格上升 0.7%，收每百萬 Btu 1.841 美元，自前一日觸及的 2016 年 3 月以來最低收盤價回彈，但本月跌幅仍將近 16%。