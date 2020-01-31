〈房產〉1月房市成交桃園價量齊揚表現最耀眼 成交價年增2.4%優平均

去年桃園房屋買賣移轉棟數以逾 4 萬棟排名全台都會區第 3 名，年成長 16.8% 居冠，此交易態勢更延燒至今年 1 月，台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察 2020 年 1 月全台七都價量變化，唯有桃園的交易量價呈現月增及年增，1 月成交價更較 2019 年同月大增 2.4% 超越均值 2%。

台灣房屋集團統計，1 月房市台北桃園交易量小增，其餘都較上月減少，七都交易量微縮 5.7%，但價格小修 0.7%；和去年同期相較，七都交易年量減 6.4%，價小增 2%。

由台灣房屋集團統計資料顯示，2020 年首月桃園市門市交易量月增 0.9%，是全台 7 都成長之冠，同時，1 月成交價較去年 12 月小增 0.8%；以年度同期比較，台灣房屋集團門市 1 月成交量年增 0.6%，成交價增 2.4%。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，2019 年買氣回溫，全台移轉棟數已突破 30 萬棟，購屋動能明顯增溫，不過 1 月由於春節假期，工作天數減少，買氣較上月和去年同期量縮，若排除假期因素，整體價量和上月差不多。而由於武漢疫情多少影響台商或是兩岸產業鏈，不趕時間的購屋族賞屋計畫恐延後，今年第 1 季的交易量應會趨緩，但價格波動有限。

台灣房屋智庫經理江怡慧指出，1 月房市受選舉熱度和春節因素，買氣有明顯停頓，不過桃園房市受惠航空城、亞洲矽谷計劃等建設帶動，自住剛性需求強，支撐房市，市場目前轉向小宅風，低總價、低單價，小坪數小宅的看屋率與買氣，明顯增加。購屋總價在 800-1000 萬元，其中以交通便利、生活機能較的區域最搶手，包括中正藝文特區週邊、八德廣豐重劃區、中路特區、大有、大業商圈、海華商圈、桃園後站商圈等。

不少人擔心中國新型冠狀病毒引發武漢肺炎疫情對房市的影響，張旭嵐指出，經歷 SARS 疫情經驗，醫療技術和國人對於大型傳染病已有高度警覺和應變能力，因此疫情影響應是心理面大於實際災情，不過警慎面對是必要的。