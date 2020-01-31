避險情緒升溫！美債殖利率曲線再次倒掛

近日聯準會利率會議上，鮑爾聲明將於貨幣政策方面則維持不變，並力求通膨 2% 的目標，然而週四 (30 日) 美債殖利率曲線自去年降息 3 碼後再次出現倒掛，市場對於降息的聲音漸升高，主因在於病毒擴散的不確定性等因素，且市場也開始懷疑鮑爾的通膨目標是否有成效。

由下圖可知，週四 (30 日)10 年期美債與 3 個月短期美債殖利率差出現負 2 個基點，已接近去年 7-8 月時貿易戰最激烈期間的水平。

昨日 10 年期與 3 個月期美債殖利率差出現負值，10 年期美債跌至貿易戰期間之水平。(圖: Bloomberg)

其中長天期債券，及 10 年、30 年期美債商品，此類債權殖利率結構主要由實質利率、未來預期通膨率以及期限溢酬所組成，其中實質利率隱含對經濟成長預期，而期限溢酬則表示對市場的不確定性，而未來預期通膨即為鮑爾所追求的 2% 目標。

而從抗通膨債券 (美國 TIPS 債券) 走勢可以發現，實際上實質利率依舊在探底，目前為 -0.04%，已達去年貿易戰之水平，可知 10 年期債券殖利率下滑的同時，亦表示通膨率並未如鮑爾 2% 目標邁進。

且週四 (30 日) 發布的美國核心通膨指標顯示，去年第 4 季價格壓力從 2.1％降至年化 1.3％，更低於分析師的預期。

其中主因在於新型冠狀病毒的爆發威脅到中國經濟的發展，也為全球經濟前景蒙上陰影，也將反映未來經濟成長率的實質利率期望值下降，並連帶使得與物價走勢相關的未來預期通膨走低，也顛覆了鮑爾先前所提出的通膨穩定 2% 的論調。

除了病毒擴散外，花旗集團 (Citigroup) 表示，一部分原因在於對長期美債的結構性需求，其中包含台灣保險公司在內的外國投資者進行避險等，因而助長了曲線走平。

然而，Amundi SA 首席投資長 Pascal Blanque 表示，其不認為這些近期動向是全球或美國衰退的指標，而是在這種情況下金融市場的過度反應。

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