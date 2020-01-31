看好雲端運算業務發展 Bernstein：微軟還會再漲

券商 Bernstein 認為，微軟 (MSFT-US) 因雲端運算業務成長強勁，其股價還能再上漲。

微軟週三盤後公布第二財季財報遠優於華爾街預期，其調整後 EPS1.51 美元，高於華爾街預期的 1.32 美元、營收 369 億美元也打敗共識預期的 357 億美元。

Bernstein 分析師 Mark Moerdler 週四重申其「優於大盤」的評價，理由便是第二財季財報相當亮眼，他也將目標價自 174 美元調升至 203 美元。

「這是微軟再一次強勁的季度，持續實現商業雲端成長，以及在其他數個領域的成長。雲端業務會持續非常強勁，可能會令許多投資者感到意外。」

微軟週四收高 2.8% 至 172.78 美元。

微軟 Azure (即隸屬微軟雲端運算業務之一) 的第二財季銷售年增 62%。

Stifel 分析師 Brad Reback 週，過去幾季微軟顯然受惠於企業雲端交易活動增強，使其定位為未來可持續下去的 2 位數成長。

微軟的雲端業務吸引力和軟體訂閱 (如 Office 365) 業務成功，是其股價 2019 年上漲 55%、表現優於大盤的重要因素。

華爾街分析師樂觀看漲微軟，認為該公司今年表現也將優於大盤，根據 FactSet，91% 追蹤微軟的分析師給予「買進」或「增持」的評級。