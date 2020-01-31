微軟雲端服務持續擴張 台供應鏈受惠

微軟 (MSFT-US) 受惠公有雲 Azure 服務、Office 365 軟體持續成長，上一季財報優於市場預期，法人表示，隨著微軟雲端業務持續擴張，加上微軟去年拿下美國國防部雲端合約，台供應鏈廣達 (2382-TW)、緯穎 (6669-TW) 等可望持續受惠。

法人表示，伺服器產業去年下半年開始回溫，加上北美四大雲端業者除微軟，包含谷歌 (GOOGL-US)、臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 等皆持續擴充資料中心需求，有助台代工廠營運，其中微軟去年更從對手亞馬遜手中搶下美國國防部 10 年近 100 億美元 (約新台幣 3000 億元) 雲端合約。

觀察台灣代工廠雲端事業布局，廣達、緯穎集中北美四大資料中心客戶，包含臉書、亞馬遜、微軟等，廣達更取得谷歌訂單，資料中心營收約占伺服器 8 成以上，緯穎則是 100% 資料中心客戶，英業達 (2356-TW) 則是平均分散資料中心、傳統伺服器。

微軟公布 2020 財年第 2 季 (截至去年 12/31 止) 財報，營收達 369.1 億美元 (約新台幣 1.1 兆元)、年增 14%，每股純益 1.51 美元，皆優於市場預期，其中智慧雲端業務部門營收達 118.7 億美元 (約新台幣 3580 億元)、年增 27%。

其中，微軟公有雲 Azure 服務雖然成長幅度不及去年，但營收仍年增逾 6 成，外界認為，雖然微軟 Azure 成長力道放緩，但在業務擴張、雲端基礎建設完備下，將持續保持成長。