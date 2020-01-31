〈武漢肺炎疫情升溫〉武漢是汽車生產重鎮 多家零組件業表態業務暫不受影響

中國武漢是汽車生產重鎮，占有約 8-9% 製造量，在延後開工的影響下，法人估將衝擊相關零組件業 2 月營收表現，第一季業績也將陷入衰退，不過，國內多家零組件業者均表態，儘管中國廠陸續延後開工，但武漢肺炎對財務或業務暫時沒有重大影響。

東陽 (1319-TW) 營收來源超過 50% 來自歐美 AM 市場，營收表現可望持穩，對於中國 OEM 市場，東陽說明，不同廠區將依法定假期規定和地方防疫狀況，機動調整生產排配，財務或業務並無受到影響。

中國最大 LED 車燈模組廠商麗清 (3346-TW) 則表示，旗下武漢廠是新廠區，目前仍處初期小批量產階段，占營收比重不到 1%，營運影響也不大。

麗清武漢廠預計 2 月 14 日開工，上海和東莞廠復工時間則為 2 月 10 日，待復工後會協調產能，儘速出貨。

麗清目前在中國共有上海、東莞和武漢三大廠區，儘管對後市中國新車銷售保持審慎看法，但麗清強調，將持續受惠新車導入 LED 車燈滲透率提升；同時，為因應主要客戶生產需求和未來營運，正在桃園觀音規劃興建智慧化工廠，以爭取更多外銷美國的訂單。

廣華 - KY(1338-TW) 指出，東莞、開封、襄陽和湖南子公司延遲至 2 月 10 日開工，武漢子公司則延至 2 月 12 日開工，已成立專案小組隨時追蹤及監控疫情動態，並陸續通知客戶調整出貨時間，以春節前庫存和休假日機動調整生產支應。

廣華強調，子公司武漢廣佳汽車飾件占營收約 8-10%，對財務面無重大影響。

廣華進一步說明，墨西哥新廠自 2018 年底開始量產日產 Altima 車款，去年第三季單月營運由虧轉盈，預計在今年出貨穩定放大前提下，將挹注整體表現，儘管武漢肺炎短期對中國車市有負面衝擊，不過，農曆年後已明顯感受客戶對在中國、墨西哥等多國生產基地分散化的訂單需求增溫。

英利 - KY(2239-TW) 也指出，因應中國各省政府延遲企業復工，各子公司復工時間不一，已通知客戶調整出貨時間，目前對公司財務或業務無重大影響。

法人認為，東陽在中國湖北具有轉投資及設廠，分別為武漢翔星和襄陽東陽，惟占東陽獲利比重小於 1%；而廣華的武漢廣佳和襄陽廣佳兩廠占公司獲利比重約 35%，預料將是目前汽車零組件受影響程度較高的個股。