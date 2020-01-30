〈財報〉微軟Q2獲利優於預期 Q3財測亮眼 盤後漲逾4%

微軟 (MSFT-US) 週三 (29 日) 盤後公布 2020 財年第二季 (12/31 止) 財報優於預期，且第三季營收財測高於預期，激勵盤後上漲 4%。

Q1 財報關鍵數據

EPS：1.51 美元，不含特定項目 vs. 1.32 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：年增 14% 至 369.1 億美元 vs.356.8 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

由於 Azure 公眾雲端業務和 Office 365 生產套件的成長亮眼，微軟股價一直穩定上升，過去一年上漲了 63%。在第二季財報發布前，分析師認為 Azure 將繼續保持力道，在雲端基礎建設上緊跟亞馬遜 AWS，即使成長已放緩。

Azure 第二季成長 62%，雖較去年同期的 76% 成長率下滑，但已高於高盛分析師預期的 58% 成長率，且較前一季加速。(微軟沒有公布 Azure 的營收金額)

高盛分析師 Heather Bellini 週一報告強調了 Azure 的發展力道，且認為該單位讓微軟可大幅超越整體市場的成長，本季看到了對 Azure 的投資持續大幅增加，且有效的企業銷售團隊也聚焦推升 Azure 的採用率和使用程度。

Azure 在本季度中最引人注目的勝利就是打敗 AWS 贏得美國國防部的 JEDI 契約，十年價值高達 100 億美元。此外，競爭對手表示將利用 Azure 來運行其 Marketing Cloud 服務。

微軟在最新一季財報中納入了關於政府工作的新風險因素。「因應這些契約，我們可能受到政府審核和調查，政府包商的身分也可能會因此被吊銷或禁止，我們可能會受民刑事罰款及處罰，在某些情況下，契約也可能遭取消。」微軟並沒有在此風險因素上備註 JEDI 等字樣，儘管亞馬遜目前正因不服微軟拿下美軍大單而訴諸司法。

各部門表現

智慧雲端業務部門 (Intelligent Cloud)

該部門含 Azure 公共雲、Windows Server、SQL Server、Visual Studio、GitHub 和諮詢服務)

營收：年增 27% 至 118.7 億美元 (FactSet 估計為 114.0 億美元)



更多個人運算部門 (More Personal Computing)

該部門是微軟最大業務單位，包含 Windows、Surface、Xbox 和搜尋。

營收：年增 1.6% 至 132.1 億美元 vs. 128.5 億美元 (FactSet 共識預期)。

因為下一代 Xbox 系列「X」將於今年假期購物季推出，現有機種降價且銷售量下滑，來自 Xbox 硬體的營收大減 43%。

生產力和商業流程部 (Productivity and Business Processes)

該部門含 Office、LinkedIn 和 Dynamics 等業務。

營收：年增 17% 至 118.3 億美元 (FactSet 共識預期為 114.2 億美元)

產業分析公司 IDC 本月表示，第四季 PC 出貨量年增 4.8% 至 7180 萬台，為 2011 年以來首次全年上升。去年 IDC 表示，企業將趕在本月 Windows 7 終止支援之前升級至 Windows 10。

微軟 1 月中旬也停止支援 Windows Server 2008 作業系統，6 個月前微軟甫停止支援 SQL Server 2008 數據庫軟體。由 Brent Bracelin 帶領的 Piper Sandler 分析團隊上週報告指出，這些行動可能「轉為今年潛在成長阻力」。

他給予微軟等同「買進」的股票評級。

微軟週三表示，停止支持 Windows Server 2008 的行動有利於智慧雲端業務部門的成長。

OEM Pro

由於企業加速升級至 Windows 10，來自商業電腦 Windows 授權許可營收成長 26%，高於前季的成長率 19%，也是自至少 2014 年以來最快成長速度。

OEM non-Pro

來自非商用電腦 Windows 授權許可營收成長 4%，為 2016 年以降最快成長速度。

本季其他重要發展包括，推出新款 Surface 設備，以及宣布收購數據移轉初創公司 Mover。

第三季財測

營收預計介於 341 億美元至 349 億美元，中值 345 億美元，隱含年率成長 13%，且高於 Refinitiv 調查的分析師共識預期 341.4 億美元。

根據財務長 Amy Hood，「更多個人運算」部門營收前瞻為 107.5 億美元至 111.5 億美元，範圍較往年擴大係因「中國公共衛生狀況相關的不確定性。」

她也提到 2020 全財年 (6 月 30 日止) 微軟將增加其營業利潤 2 個百分點，意味約莫 36%，歸功上半年的業績和下半年的產品銷售組合。去年 7 月她曾表示，預計 2020 財年的營業利潤「穩定」。

