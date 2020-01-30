〈武漢肺炎疫情升溫〉投行紛呼籲：中國須採取政策刺激經濟 以因應疫情衝擊

據《彭博》報導，為了減輕武漢肺炎疫情對於中國經濟造成的衝擊，中國政府有必要擴大公共支出，並向市場注入充分的流動性。

花旗經濟學家 Li-Gang Liu 表示，為了避免經濟活動的衰退狀況更加惡化，政府有必要放寬財政赤字占 GDP 比例不得超過 3% 的限制。麥格理證券經濟學家 Larry Hu 則是表示，政府有必要採取調降基準利率、或是調降銀行存款準備金率的措施，以因應經濟的下行風險。

隨著武漢肺炎疫情擴大，死亡病例人數持續增加，中國政府亦宣佈封城及道路封鎖等措施，以避免疫情進一步蔓延。肺炎疫情亦對消費及生產活動造成了重創，除了星巴克及 UNIQLO 宣佈關閉中國部分店面之外，豐田汽車亦宣佈暫停在中國的生產直到 2 月 9 日。

野村證券的經濟學家 Lu Ting 表示，本次疫情對於中國經濟所造成的影響，將有可能超越 2003 年的 SARS，2003 年第二季由於 SARS 疫情的影響，導致中國 GDP 成長率下滑了 2%。

Lu Ting 亦表示，政府可採取降低銀行準備金率、調降利率、或公開市場操作等措施，來提振放緩的經濟，但若疫情持續擴大，則將會進一步縮減國內的消費需求，並導致寬鬆政策的成效受到限制。

澳盛銀行經濟學家 Raymond Yeung 表示，武漢肺炎疫情造成了工業生產活動及出口的下滑，且對於觀光業造成衝擊，並重創服務部門的成長。因此，預估今年第一季的 GDP 增長率將有可能降至 5%。

中國 GDP 成長率 (圖：Bloomberg)

小摩經濟學家 Zhu Haibin 則是調降了對於中國 2020 年經濟成長的預估值，Haibin 將今年第一季的 GDP 增長率由先前預估的 6%，調降至 5.3%。並將全年 GDP 增長率預估值，由 5.93% 調降至 5.8%。

(本文不開放合作媒體轉載)