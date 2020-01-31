消費者支出放緩抵銷貿易動能 美國Q4 GDP年增持平2.1%

週四 (30 日) 美國商務部公布最新數據，經季節性與通膨因素調整後，第四季國內生產毛額 (GDP) 初值季增年率報 2.1%，與第三季持平。

(圖：Zerohedge)

第四季經濟增長主要反映出口增加、進口急劇下降，貿易赤字減少為上季經濟表現發揮重大作用。根據商務部數據，淨出口額使第四季 GDP 增長率提升了 1.48 個百分點，其中出口額年增 1.4%，進口額年減 8.7%。

不過除了商業投資連續三季下滑，消費者支出步伐也持續放緩。報告顯示，個人消費支出在去年第二季增長 4.6%、第三季增長 3.2% 後，第四季以 1.8% 的年增速擴張，增幅持續回落，創下去年第一季以來的最低水平。

消費者支出放緩與聯準會 (Fed) 的訊息一致。Fed 在週三 (29 日) 會後聲明中，將家庭支出增長情況自「強勁」下修為「溫和」，主要因爲企業固定投資和出口依舊疲軟。

Fed 週三 (29 日) 維持利率水準不變，主席鮑爾 (Jeremy Powell) 認為有跡象顯示經濟將持續溫和增長，但仍警告近期爆發的武漢肺炎可能為經濟前景帶來不確定性。

商務部公布 2019 年全年 GDP 增長率為 2.3%，仍低於美國總統川普就任時承諾的 3%。經濟學家認為，減稅政策和薪資增幅放緩將使川普政府更難以實現目標，預計 2020 年的經濟增長將進一步放緩。

美國勞動部周四同步發布報告指出，截至 1 月 25 日的當周，首次申請失業救濟人數減少 7000 人，至 21.6 萬人，四週平均值則降至 21.5 萬人，處於歷史低位的數據顯示勞動力市場仍保持穩定。