憂肺炎疫情重挫需求 OPEC+會議擬提前舉行 油價大跌逾2%

考慮到武漢肺炎疫情持續蔓延，市場擔憂能源需求可能因此放緩，導致油價承壓，國際油價週四 (30 日) 跌幅逾 2%，石油輸出國家組織及其成員國 (OPEC+) 可能因此將 3 月的會議提前至下月舉行。

截至台北時間週四 (30 日) 晚間 19 時許，布蘭特原油跌幅 2.14%，暫報每桶 57.65 美元，為 2019 年 9 月 29 日以來最低；西德州中質原油 (WTI) 跌 2.01%，暫報每桶 52.26 美元，2019 年 10 月 6 日以來最低。

布蘭特原油日線價格走勢 (圖：Investing.com)

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師 Martijn Rats 和 Amy Sergeant 在一份報告中表示：「我們預計疫情首要衝擊成品油需求，至於目前較低的煉油利潤率，可能導致原油減產和需求減少，這是次要影響。」

擔憂疫情惡化重傷油價，外媒報導 OPEC + 考慮將原定 3 月舉行的組織會議提前至下個月。OPEC + 原先預計 3 月 5 至 6 日就即將到期的減產協議進行討論。

自去年 12 月底，中國湖北省武漢市報告第一例肺炎病例以來，截至目前已公告 7800 例，其中死亡報 170 例。隨著全球各家航空公司紛紛宣布停飛中國航班，原油價格持續下滑，擴大 OPEC + 的減產壓力。

S&P Global Platts 的煉油與農業分析師 Claudio Galimberti 週一 (27 日) 表示：「若油價跌破某個關卡，OPEC 可能必須採取行動，這個關卡很可能已經接近了。」

PVM Oil Associates 的石油分析師 Stephen Brennock 認為：「下次的組織會議具有更大的重要性，因為距離首次病例出現的時間點才兩個月，本次疫情爆發類似 2003 年的 SARS 時期，因此可能加劇市場對原油需求的緊張情緒。」

OPEC 主席 Mohamed Arkab 此前表示，相信新型冠狀病毒爆發，短期內不會對全球原油市場產生任何影響，但他同時建議，以中東為主的原油生產國必須準備好採取任何進一步行動。