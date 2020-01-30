〈能源盤後〉美庫存意外增加 WTI收低；中東衝突加劇 推漲Brent

週三 (29 日) 交易，原油期貨價格漲跌互現，官方報告顯示美國上週原油庫存增加大於預期且為去年 11 月以降最大增加程度後，WTI 價格收低。與此同時，因應中東發生衝突的一系列報導，Brent 原油價格上漲。

3 月交割的 WTI 原油期貨價格下 15 美分或 0.3%，收每桶 53.33 美元，為最前月契約自 12 月 3 日以降最低收盤價。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 30 美分或 0.5%，收每桶 59.81 美元。該契約於本週五收盤到期。

油價信息服務部能源分析全球負責人 Tom Kloza 表示，「受胡塞反抗軍 (Houthis) 攻擊阿美石油公司的影響， 以及該地區油輪遭大火襲擊，推升 Brent 原油價格。但與此同時，因煉油廠需求疲軟和美國利潤率下降，拖累 WTI 原油價格。」

EIA 稍早公布，1 月 24 日止的當週美國原油供應量增加 350 萬桶，為去年 11 月 1 日止的當週以降最大數據 (該週原油供應量增加 790 萬桶)。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前預期原油庫存僅上升 140 萬桶。API 週二則公布該週原油庫存下降 430 萬桶。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，「原油庫存大增是首要關注的事，導因於煉油廠使用率和投入量下降，但同時原油產量卻維持在紀錄高位。」

此外，EIA 報告也指出，上週汽油供應量增加 120 萬桶、蒸餾油供應量下降 130 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前預期汽油供應量上升 170 萬桶、蒸餾油供應量下降 160 萬桶。

2 月交割的汽油期貨價格上漲 1.8%，收每加侖 1.5308 美元，該契約週五收盤到期。

2 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.7%，收每加侖 1.7035 美元，該契約週五收盤到期。

先前部分因擔憂中國武漢病毒擴散，原油期貨連跌 5 日至 3 個月低點，週二原油突破此跌勢，且週三續漲，太陽全球投資公司執行長 Mihir Kapadia 認為，「投資者正等待武漢肺炎病毒對經濟的影響。」

外媒週三報導，葉門的伊朗武裝胡塞反抗軍聲稱已向沙烏地阿拉伯一些目標發射火箭和無人機攻擊，包含阿美公司的石油設施，引起市場擔憂該地區的衝突可能造成中東石油市場的中斷。另一則外電報導指出，週三晚間一艘停泊在波斯灣的船隻起火。

由於外媒報導指出，市場對中國武漢肺炎病毒的擔憂加劇 OPEC 與其盟國的減產討論，原油週二獲得提振。根據外媒報導，OPEC 產油國與其盟國有意延長現行的減產協議，將原本 3 月底到期的協議延長至最少到 6 月。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，「由於中國武漢肺炎病毒步步逼近，隨之而來就是其對石油需求成長的衝擊出現不確定性，市場便考慮 OPEC 是否會加深和擴大減產力度。這是否會發生取決於武漢肺炎病毒對石油市場造成的損害程度，以及對需求的破壞程度。」

其他能源商品

2 月交割的天然氣期貨價格下跌 3%，收每百萬 Btu 1.877 美元，本契約今日收盤到期。

3 月交割的天然氣期貨價格下跌約 2.3%，收每百萬 Btu 1.865 美元，本契約已是最前月契約。