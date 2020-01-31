〈能源盤後〉武漢肺炎病毒席捲全球 市場先跑再說 WTI摔至近半年低點

週四 (30 日) 交易，原油期貨價格下跌，WTI 原油期貨價格收盤跌至去年 8 月初以降最低點，係因武漢肺炎病毒全球擴散，市場擔憂其對經濟造成的潛在衝擊。

The Price Futures Group 高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「在 WHO 稱他們很後悔曾以溫和來形容此冠狀病毒的大爆發後，全球市場已經敲響了警鐘。」

「這令人擔心這病毒其實遠比中國官方說法來得嚴重，如果這種擔憂情緒滲透全球公眾，恐怕會成為全球經濟成長的真正危機。」

3 月交割的 WTI 原油期貨價格下 1.19 美元或 2.2%，收每桶 52.14 美元，盤中低點達 51.66 美元。

根據道瓊市場數據，此 WTI 收盤價為最前月契約自 8 月 7 日以降最低收盤價。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.52 美元或 12.5%，收每桶 58.29 美元。該契約於本週五收盤到期。

根據道瓊市場數據，此 Brent 收盤價為最前月契約自 10 月 8 日以降最低收盤價。

中國當局週四宣布，目前確診人數已超過 7700 人，死亡人數至少 170 人 (但稍後該數字已上修突破 8100 人確診、171 人死亡)。

世界衛生組織 (WHO) 表示，「高度擔憂」該病毒在中國境外傳播的情形，在週四會議後也正式宣布將源自中國的新型冠狀病毒疫情入列「國際公共衛生緊急事件。」

RBC 資本市場策略師週四研究報告指出，「很難即時評估需求被破壞的程度，市場顯然先採取拋售，然後再來討論冠狀病毒的問題。」

ING 商品戰略負責人 Warren Patterson 表示，「許多飛往中國的國際航班已經取消，如果未來幾天、幾週這個趨勢持續下去，這恐怕只會加深市場對需求面的擔憂。」

近幾日有提議指出，OPEC 與其盟國可能考慮擴大或延長現行的減產協議，以因應武漢肺炎病毒對石油需求的衝擊。

外媒報導，引述 4 處 OPEC + 的消息來源，沙烏地阿拉伯已展開討論是否將 OPEC + 會議自 3 月提早到 2 月舉行。

週三因 EIA 報告顯示，上週原油庫存增加程度超過預期，當日 WTI 原油價格吐回稍早漲幅，轉而收低。目前在過去 8 個交易日中，WTI 原油期貨價格已有 7 日收低。

其他能源商品

2 月交割的汽油期貨價格下跌 2.4%，收每加侖 1.4937 美元，該契約週五收盤到期。

2 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.8%，收每加侖 1.6396 美元，為 2017 年 8 月以來最低收盤價，該契約週五收盤到期。

3 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.6 美分或 1.9%，收每百萬 Btu 1.829 美元，為 2016 年 3 月以來最低收盤價。

美國 EIA 週四公布，上週 (1/24 止) 國內天然氣供應量減少 2010 億立方英呎。

根據 S&P Global Platts，分析師先前估計上週天然氣供應量將減少 2070 億立方英呎。去年同期天然氣供應量減少 1710 億立方英呎，且 5 年均線為下降 1430 億立方英呎。