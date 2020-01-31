〈武漢肺炎疫情升溫〉武漢疫情對航空業造成重創 廉價航空首當其衝

據《彭博》報導，隨著武漢肺炎疫情持續擴大，造成海外旅遊需求大幅減少，許多來往中國的班機亦被取消，預期將對航空業者造成重大衝擊。

根據中國國家衛生健康委員會於週四 (30 日) 公佈數據顯示，目前武漢肺炎的累計死亡病例已增加至 170 例，確診病例則為 7711 例，超越 2003 年 SARS 爆發時，中國官方所公佈的確診病例數據。

2003 年的 SARS 疫情重創全球經濟，在 6 個月之內便造成了 400 億美元的損失，且亞太地區航空業者的載客量，亦在 2003 年 4 月份 SARS 爆發時，大跌了 45%。

澳洲航空的 CEO Alan Joyce 表示，受到中美貿易戰、以及香港示威活動的影響，已對於許多亞太地區的航空業者造成了衝擊，而隨著武漢疫情的爆發，預期將會導致體質較弱的航空公司，面臨著無法繼續經營的風險。

香港國泰航空在 3 月底為止，預期將會取消 50% 至中國的航班，而隨著海外旅遊需求的減少，澳洲航空亦計劃縮減 20% 的國際航班。

武漢疫情造成中國航班取消 (圖：Bloomberg)

除此之外，為了抑制疫情的擴大，中國旅行社協會在上週六 (25 日) 時宣佈，將暫停全國旅行社出團，並限制旅客入境香港。南韓最大的旅行社 Hana Tour 表示，已取消 90% 的中國出團行程。

隨著觀光需求的縮減、以及國際航班的取消，航空公司的股價亦受到重創，根據彭博亞太地區航空業指數顯示，在過去兩週，該指數已下跌了 9.4%。

其中，南韓廉價航空 Tway 的股價下跌了 16%，國泰航空及澳洲航空則是分別下跌了 15% 及 7.4%。

武漢疫情造成航空業者股價下跌 (圖：Bloomberg)

韓華集團的分析師 Kim Yu-Hyuk 表示，由於廉價航空的乘客大部份為觀光旅客，因此，預期受到疫情的衝擊將會最為嚴重。隨著疫情的擴大，預期消費者將會延後觀光行程至少 3 個月以上。

(本文不開放合作媒體轉載)