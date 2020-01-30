經濟前景好轉？德國一月份失業人數減少2000人

據《彭博社》報導，在經歷了長達一年的低迷後，隨著企業運營加速，德國 2020 年一月份失業人數意外下降。

數據顯示，德國一月份失業人數縮減 2,000 人，至 227.7 萬人，低於經濟學家預期，失業率維持在 5%，接近歷史最低水平。

在 2019 年經歷了製造業下滑拖累了經濟成長之後，歐洲最大的經濟體德國似乎在今年開始有所復甦。政府期望企業樂觀情緒的提升能有助於更廣泛的景氣復甦。儘管一月份的企業獲利預期下滑，但主因來自於服務業和建築業的前景萎縮，而非整體產業。

德國勞工局局長 Detlef Scheele 表示：「經濟的疲軟階段將會繼續，但總體而言，勞動力市場從今年初開始表現強勁。」儘管仍然疲軟，但製造業似乎已經擺脫了最嚴重的時期。

上週公布的 1 月德國製造業採購經理人 PMI 報 45.2，工廠活動仍在萎縮，但景氣的衰退幅度已有所減緩，市場分析，中美之間貿易緊張局勢的緩和，也有助於進一步提振德國經濟前景。

德國政府將今年的經濟成長預期提升至 1.1%，並預計 2021 年將進一步加速增長。政府也預期，2020 年，德國失業率將維持在 5.0%，與 2019 年持平，就業人數則將成長 19 萬至創紀錄的 4540 萬。出口和進口則將分別成長 2.0% 和 3.2%。

報告中也指出，受益於工資成長以及減稅政策，德國家庭的營收預期將繼續明顯成長，為經濟發展帶來支持。德國經濟目前所面臨的風險主要來自外部。此外，德國政府也強調了一項支出計劃，預期到 2023 年將在基礎設施和交通等領域分配超過 1600 億歐元 (合 1760 億美元)，以在數位化、氣候變遷、人口老化的情景下，保持該國經濟的競爭力。

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