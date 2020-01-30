〈武漢肺炎疫情升溫〉面板廠因應疫情 配合當地政策、機動調整產能

新型冠狀病毒 (簡稱武漢肺炎) 疫情持續蔓延全球，中國不少地方政府已下令工廠復工時間延至 2 月 10 日，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 均表示，將配合當地政府政策、機動調整生產。

友達指出，因應肺炎疫情，農曆年前已成立跨廠區、跨部門的防疫應變中心，每日進行疫情即時監控並發布防疫快報，展開相關應變措施，台灣、中國各廠區也進行消毒、入廠量測體溫，落實員工主動通報和自主健康管理，對於從疫區回廠員工，啟動隔離辦公機制，也禁止前往疫區差旅行程。

友達進一步表示，在中國蘇州、昆山、廈門設有製造據點，春節期間生產作業仍持續進行，各廠區員工休假依照法定假期規定，公司也因應防疫研擬各項營運方案，密切與供應鏈、客戶保持聯繫，機動調整產能計畫。

群創指出，在中國上海、寧波、佛山、南京等 4 地皆有設廠，正評估各廠區生產營運順利進行，不針對單一廠區及產能狀況發表評論，強調各廠區將依照法定假期規定、地方防疫狀況，機動調整生產排配。

武漢肺炎確診人數已突破 7000 例，市場預期疫情影響停工、延後開工恐衝擊全球上半年經濟，影響相關產品出貨狀況，其中面板業也受到衝擊，據了解包含中國面板廠京東方、華星光電、天馬都有在湖北設廠。