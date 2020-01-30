〈武漢肺炎疫情升溫〉清潔、不織布防疫概念股全面噴出 美容族群成重災區

中國武漢肺炎疫情持續擴大，防疫概念股再度躍上盤面最熱族群，受惠股股價全面噴出，包括清潔用品廠花仙子 (1730-TW)、毛寶 (1732-TW)、中化生 (1762-TW)，不織布廠康那香 (9919-TW)、南六 (6504-TW)、恆大 (1325-TW)，疫苗廠國光生 (4142-TW) 等均連袂漲停。

不過，事業重心擺在中國的生技美容股成為重災區，包括麗豐 - KY(4137-TW)、佐登 - KY(4190-TW) 開盤隨即跌停，羅麗芬 - KY(6666-TW) 也有逾半根跌停。

其他間接受惠股也表現不俗，血壓體溫計廠合世 (1781-TW)、豪展 (4735-TW)、熱映 (1799-TW)，跨足美髮、醫材等領域的美吾華 (1731-TW)，新藥廠易威 (1799-TW)、杏輝 (1734-TW) 也接連攻上漲停鎖住。

中國武漢肺炎疫情延燒全球，中國西藏今日出現首例武漢肺炎確診病例，也宣告中國全境淪陷，中國累計確診數突破 7700 例，另日本也有 3 人確診感染新型冠狀病毒。

台醫材廠表示，目前已配合中國政府政策延遲復工，開工時間延至 2 月 10 日，並已通知客戶出貨調整及密切注意疫情動態。

去年底武漢爆出新型冠狀病毒肺炎後，台股防疫族群大漲，也掀起國人瘋搶口罩，據經濟部數據顯示，台灣口罩日產量約 188 萬片，其中恆大最大日產能上看 72 萬片、康那香 20-40 萬片。