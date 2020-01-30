美中談判期間雜音？川普盟友班農正針對習近平製作紀錄片

在美中進入第二階段貿易談判之際，川普競選時重要親信、主張對中國鷹派的前白宮首席策略長班農 (Steve Bannon)，正在製作一部新紀錄片，主要針對中國國家主席習近平。

根據美國針對非營利組織的 990 納稅申報表顯示，班農捐款了數百萬美元，部分資助於紀錄片《習皇帝的崛起 (Emperor: Rise of Xi)》的初期製作。班農指出，這部片將會摧毀習主席的神話，包括在華爾街支持此一政權的社團派系。

班農是 2016 年川普競選總統的競選主席，在此之前，他製作了許多保守派電影，包括《柯林頓的現金 (Clinton Cash)》，其中主要描述希拉蕊及柯林頓，如何透過陰暗交易，因為外國政府與企業而富有。

知情人士透露，預計 90 分鐘的《習皇帝的崛起》，會以習近平和已故父親習仲勳的視角，來看中國近代史。習仲勳曾是中共宣傳部門部長，部分說法將他列為鄧小平主政時期的「中共八大元老」之一。

電影預計將在川普連任的選戰期間上映。紀錄片有 50 名演員，已經拍攝超過 30 多個小時的鏡頭。影片將重點講述習仲勳與中國獨裁者毛澤東的交往，並探討習近平及其家人與中國共產黨的連繫。

知情人士說，另一部 5 小時的紀錄片定於 2021 年發行。

儘管如此，班農還曾讚揚習近平對國家的統治，這與川普的許多看法一致。班農在 2017 年離開白宮，並接受《南華早報》採訪時表示，習近平確實了解人民的最主要利益，他很聰明、非常堅強而公正，習很直接而坦率，這點與川普一樣，這也是他們彼此喜歡的原因。

班農離開白宮時，川普稱他「失去了理智」，但自此之後，在一些關鍵問題上，如關稅及對彈劾的看法，他一直是川普堅定的支持者，川普在 2019 年的推文中也多次肯定班農。