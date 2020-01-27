〈武漢肺炎疫情升溫〉武漢肺炎來得又快又急 恐重擊Q1全球經濟

武漢冠狀病毒的爆發正令全球金融市場充滿不確定性，而投資人也正在針對武漢肺炎對全球經濟的影響，保持著高度戒備。

新型冠狀病毒上月在中國武漢市出現，此後已感染了全球數千人，其中包括在美國的 3 例確診病例，而根據最新數據，中國的死亡人數已上升到 56 人。

Capital Economics 資深中國經濟學家 Julian Evans-Pritchard 在給客戶的報告中表示：「該病毒的迅速傳播意味著，毫無疑問它將在本季對全球經濟造成衝擊。」

此次疫情讓人們回想起 SARS。SARS 是一種具有高度傳染性的病毒，在 2003 年引起全球恐慌。該病毒起源於中國，感染了 8000 多人，造成 774 人死亡。

當年中國的國內生產總值 (GDP) 波動幅度很大，這是因為在疫情爆發後，旅遊業急速下降，零售額成長緩慢，讓中國陷入苦苦掙扎。根據世界銀行 (WB) 的數據，該國經濟在 2003 年仍然成長超過 10%，比上年略有增長。

但是投資人和經濟學家仍有理由對冠狀病毒感到非常擔憂。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 指出，越來越多人意識到，實施旅行禁令將開始對經濟產生重大影響，有人預期 2020 年第 1 季中國 GDP 可能降低 1 個百分點，甚至更高。」

對於這個全球第二大經濟體而言，疫情此時爆發來得真的不是時候，該國仍在努力應對中美貿易戰的衝擊影響。上海迪士尼樂園等企業的關閉可能會在此時機重擊消費者支出。

疫情也可能損害全球經濟。德國週五 (24 日) 公佈的經濟數據優於預期，歐洲股市攀升。但是，如果中國經濟增速低於預期，那麼依賴出口的歐洲國家可能會遭到牽累。