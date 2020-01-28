ETF連結基金選不配息級別　以利滾利養大資產

近年來 ETF 已經成為國人鍾愛的投資商品，尤其 0050ETF、0056ETF 更是許多人的存股名單。不過，對於小資族或是新鮮人來說，子彈不夠，一張就要數萬元的 ETF 實在難以入手。理財專家建議，資金不充裕的人，透過 ETF 連結基金也能參與 0050、0056 投資契機，而且可以選擇不配息級別，以利滾利，增加複利效果。

「ETF 連結基金」是指基金淨資產 90% 以上投資於一檔 ETF 作為主要投資標的，主要具有三大優勢：一，同時提供不配息及配息之受益權單位級別，方便投資人依照自身需求選擇；二，多管道投資 ETF 市場；三，降低投資門檻，小額投資更方便。

台灣首檔 ETF 連結基金為「元大台股 ETF 連結傘型基金」，三檔子基金主要連結 0050ETF、0056ETF，以及 006201ETF，各子基金以投資主基金的方式參與台灣股市表現，不像一般共同基金需隨時調整投資組合，投資標的單純且有效率。

該檔「ETF 連結基金」有配息及不配息（累積）級別，投資人可以自由選擇。元大投信表示，若在證券市場購買掛牌的 ETF 無法自行選擇是否配息，但透過「ETF 連結基金」，投資人可視自身需求選擇配息與否，增添投資彈性，配息級別適合喜歡有定期現金流入之投資人；不配息（累積）級別可免去領息後，手動再投入的不便，適合想將配息累積再投資的投資人。

目前台灣投資人主要透過券商購買 ETF，少數透過銀行也可申購 ETF，但由於較不便利，令不少投資人望之卻步，而「ETF 連結基金」將 ETF 基金化後，投資人也可透過投信公司、基金平台、銀行來申購「ETF 連結基金」，方便投資人多管道參與 ETF 投資。

ETF 在股票市場以張為單位，進入門檻相對較高，元大投信表示，「ETF 連結基金」可小額申購，大幅降低投資門檻，有助吸引更多投資人參與 ETF 市場，以國民 ETF－0050 為例，若不考慮以零股方式購入，每張 0050ETF 近新台幣 10 萬元，但透過「ETF 連結基金」可將單筆門檻降低至 10,000 元。

若採定期定額，每月最低投入金額為 3 ,000 元，不論是小資族、新手父母，亦或剛開始準備退休理財規劃的初心者，也不會因此有過大的經濟壓力，輕鬆即可參與 ETF 市場。