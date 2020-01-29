〈鉅亨看世界〉好萊塢導演幫你把關電視畫質

在本月 7 至 10 日於美國拉斯維加斯盛大舉辦的「CES 2020」，是全球規模最大的科技商品展。今年展出的內容仍延續去年主軸，多圍繞在 AI 人工智慧與 5G，自動駕駛等移動相關的商品及服務、健康保健，還有圍繞在日常生活的各項科技都是展示重點。在視聽商品方面，大尺寸 8K 電視及耳機等，各家廠商更是大秀肌肉，把壓箱寶全都展示在消費者面前。

特別是在薄型大尺寸電視方面，南韓三星、LG，還有中國的各個家電廠商都秀出了 8K 電視，也有催化電視市場從目前主流的 4K 轉向 8K 的意味。

日本 Panasonic 與索尼也以齊全的產品線在後頭急起直追，為了與對手們作出區隔，推出更適合用來鑑賞電影與遊玩遊戲的高畫質電視。像是在影像模式當中，搭載了好萊塢電影業界所力推的「電影製作者模式」(Filmmaker Mode)，就是產品特色的一大亮點。

放眼全球的電視市場，市占第 1 的三星電子已將 8K 電視作為銷售重點，而 LG 更是除了液晶機種外還備有 OLED 款的 8K 電視。另外，在全球擁有相當市占的中國 TCL 及海信 (Hisense)，也理所當然的推出了 8K 產品。

〈鉅亨看世界〉好萊塢導演幫你的電視畫質把關 (圖片：AFP)

雖然日本在 8K 的訊號源方面走在世界前頭，不過其它市場也仍可透過升頻 (Up-Converter) 技術來使用 8K 電視。也由於使用環境的不同，居家環境寬廣的美國、中國等市場偏好 70 吋以上電視，在這樣的情況下 4K 畫質也就略顯不足，成為推廣 8K 電視的良好機會。

在畫面解析度從 4K 提高到 8K 後，消費者也當然希望畫質方面能有所升級。部分廠商就抓住這回 CES 2020 的大好良機，在會中大大宣傳了「電影製作者模式」(Filmmaker Mode)。該模式是在執導過敦克爾克大行動等電影的克里斯多福諾蘭，以及其它國際知名導演的要求下而問世。可以忠實的呈現出導演們所要求的高超畫質，讓好萊塢級的享受能在自家客廳重現。像是 Panasonic 與 LG 就在 2020 年的機種上搭載了這項模式。

此外，由 8K 協會 (8K Association，8KA) 所推動的認證制度「8K ASSOCIATION CERTIFIED」也已經上路。8KA 是由三星、Panasonic、TCL、海信等 22 家廠商所組成的業界團體，要取得他們的 8K 認證，8K 電視的螢幕亮度就必須達到 600nits 以上。而這也可能成為 8K 電視的一項判斷標準。

另外「IMAX Enhanced」認證也在去年上路。該項認證制度原本是在高畫質、高音質的訊號傳輸上所制定的認證規範，不過在顯示器的性能認證上也扮演著一定程度的重要角色。在 CES 2020 的會場中也出現多款經過該項認證的商品。

中國海信也在這回 CES 的發表會中，展出了具備「THX Certified Game Mode」認證的商品，主打畫面的延遲時間短暫，在遊玩遊戲時能有順暢的視覺享受。

各式各樣的認證雖然令人眼花撩亂，不過在層層的嚴格把關下，可讓消費者未來選購 8K 電視時能避免誤踩地雷，其實也是好事一樁。