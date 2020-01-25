〈年後換工作〉公股銀行擴編招兵買馬 七行庫今年釋2000餘名職缺徵理專高手

因應退休潮與業務拓展需求，公股銀行 2020 年持續啟動獵才計畫，包括兆豐、合庫銀、華銀、一銀、彰銀、台企銀與土銀等 7 家行庫預計共將釋出 2000 餘名職缺，主要以一般行員、理財專員與資訊等職缺。

觀察今年公股銀行招兵買馬計畫，主要仍以理財專員為主，主要原因在於銀行近年來積極發展消費金融業務，對於理財專員人力需求持續擴大，加上市場競爭激烈，優秀的理專容易被民營銀行高薪挖角，讓理專成為近年公股銀行徵才重點之一。

第一銀行為填補退休潮的人力缺口與因應業務擴展，今年預計招募 700 名新血加入，職缺涵蓋一般行員、法務、儲備幹部 (MA) 與資訊專業人才。

華南銀行今年規劃招募約 400~500 名新進人員，主要職缺包括一般行員、儲備幹部與專業人員，但主要仍以理財專員為大宗，根據華銀規劃，今年希望再擴編 100-200 名理專新血，壯大財管業務陣容，以此推算，今年至少要再招募 150 名理專加入。

合庫銀的創新實驗室 (inno lab) 預計第 1 季前開幕，因此今年徵才重點主要鎖定數位金融與具備科技專長相關人才，加上因應退休潮與業務擴張需求，預估約招募 400 餘名新進人員加入。

彰銀去年 10 月委託金融研訓院已經招募 250 名新人加入，今年上半年預計再補充 250 名新人，釋出職缺包括一般行員、法務、法遵、儲備幹部與客服人員等。