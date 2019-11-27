〈金融業徵才〉富邦產險招募五大人才 鎖定兩領域

富邦金 (2881-TW) 旗下富邦產險啟動「2019 聯合招募計畫」，富邦產險已 37 年市占率居冠，為持續厚植人力資源，本次將延攬核保、理賠、通路管理、會計及資訊等五大人才，不同以往的是，會計及資訊人才為今年增加募集的項目，將鎖定 IFRSs 及資訊科技兩大領域，且名額不限。

富邦產險已獲得多屆「台灣保險卓越獎 - 人才培訓卓越獎」肯定，在「全國財金保險系所就業意願大調查」中連年獲應屆畢業生票選，成最嚮往的產險公司，受社會大眾與年輕學子青睞。

富邦產險表示，本次「聯合招募計畫」除了持續招募商品核保、通路管理及客服理賠人員外，針對 IFRSs 以及資訊科技 (數位資訊、資訊安全及 RPA 工程師) 人才廣發召集令，名額不限。

就工作內容來看，富邦產險指出，商品核保人員須負責案件報價、出單、批改承保等工作；通路管理人員以維護現有通路與業務據點、推動集團跨售業務為主；客服理賠人員則負責處理個人保險理賠相關作業；會計人員負責一般會計 / 帳務處理及 IFRSs 專案；資訊安全人員負責防火牆規則風險評估；RPA 工程師負責內部商業流程之診斷與分析；數位資訊人員負責 Open Data 專案、大數據分析及 UI/UX 設計。

富邦產險說明，徵才基本條件為大學以上，科系不拘，保險 / 法律 / 商管 / 資訊 / 理工相關科系畢業尤佳，月薪將優於業界，並享有年終獎金、年節獎金、持股信託等福利制度。