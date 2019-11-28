台灣上班族平均現職年資近10年 多數人失業因待遇不符期望

主計總處今 (28) 日公布台灣 108 年人力運用調查報告，截至 5 月全台就業者共 1148.4 萬人，於 107 年間繼續原有工作者約占 90%，且平均現職 (主要工作) 年資 9 年 8 個月，5 年以上者占 60%，工作異動情形尚屬平穩；不過，失業者 43.7 萬人中，有 15 萬人曾遇有可以工作的機會卻未就業，主要原因「待遇不符期望」占 72.42%。

主計總處說明，至今年 5 月，失業人數共 43.7 萬人，尋找工作為「服務及銷售工作人員」者計 10.9 萬人或占 25.04%，「生產操作及勞力工」者計 10.2 萬人或占 23.28%，「技術人員」者計 9.2 萬人或占 21.05%。

而失業者尋職過程中，曾遇有工作機會者有 15 萬人，占失業人數 34.42%，未就業原因以「待遇不符期望」占比最高，達 72.42%，「工作地點不理想」也占 11.43%。

至於未曾遇有工作機會者計 28.7 萬人中，因本身資歷或個人條件限制者以「年齡限制」、「專長技能 (含證照資格) 不合」分占 15.79%、11.29% 較多，因認為無合適的工作機會者，以「找不到想要做的職業類別」、「待遇不符期望」分占 35.09%、26.69% 較多。

從就業面來看，至今年 5 月就業者共 1148.4 萬人，於 107 年間繼續原有工作者約占 90%，曾換過工作者占 5.54%，新進及重回職場者占 3.48%；平均現職 (主要工作) 年資 9 年 8 個月，5 年以上者占 60%。

主計總處說明，目前工作異動情形尚屬平穩。

另外，主計總處也指出，15-49 歲育齡有偶婦女勞動力參與率為 75.46%，其中，有未滿 6 歲子女者為 71.13%，較無子女者、子女均在 6 歲以上者分別低 15.21、4.51 個百分點。