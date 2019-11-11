9月經常性薪資年增率失守2% 創28個月來最低增速

行政院主計總處今 (11) 日公布 9 月全體受僱員工經常性薪資平均為 41845 元，年增 1.72%，不僅終結連續 6 個月年增高於 2% 的表現，更創下 28 個月以來最低增速，主計總處表示，主要原因是金融保險業等按月發放績效獎金減少所導致。

據統計，9 月全體受僱員工經常性薪資（含本薪及固定津貼）平均 41845 元，年增 1.72%；非經常性薪資（含獎金、紅利及加班費等）平均 7139 元，年增 2.53%；併計經常性及非經常性薪資後，總薪資平均 48984 元，年增 1.83%。

就行業別經常性薪資變動觀察，金融及保險業因 8 月業績較佳，月減 5.86% 較高；總薪資的部分，運輸及倉儲業、電子零組件製造業均受部分廠商 8 月發放績效獎金影響，分別月減 28.49%、15.67% 較高，另外，金融及保險業、用水供應及污染整治業也分別下滑逾 1 成。

今年 1-9 月全體受僱員工經常性薪資平均為 41766 元，年增 2.24%，總薪資年增 1.91%；總薪資平均 54946 元，年增 1.91%，增幅為近 3 年同期最低。主計總處指出，今年以來景氣趨緩，廠商發放獎金的情況不如去年，使得總薪資增幅不如經常性薪資。

剔除物價因素後，今年前 9 月實質經常性薪資為 40755 元，年增 1.72%，為近 16 年來同期新高，不過仍低於 2003 年的表現。

根據統計，9 月全體受僱員工總工時平均為 163.1 小時，年增 3.7 小時，累計前 9 月總工時平均為 166.9 小時，年減 0.5 小時；9 月加班工時平均為 7.7 小時，與上月持平，年減 0.5 小時，累計前 9 月加班工時 7.8 小時，較上年同期減少 0.3 小時。