五大新制12月上路 一次看懂哪些新規定攸關荷包權益

12 月起又有多項新制上路，攸關民眾荷包，重點包含政府釋出利多，放寬統一發票、公益彩券免稅門檻；Uber 條款不再延期，將全面大執法；桃園、新竹縣市計程車費率調整，單趟 10 公里路程恐增加 40 元車費。《鉅亨網》幫讀者整理出 12 月即將上路不可不知的五大新制，一文看完掌握所有重點。

免稅門檻提高 中獎小確幸

12 月 1 日起，財政部放寬統一發票、公益彩券及運動彩券中獎免稅門檻，從 2000 元提高到 5000 元，超過才會扣取 20% 所得稅，舉例來說，未來民眾若對中統一發票四獎獎金 4000 元，可免繳 800 元稅款。

委管契約新制 保障房東

為推動租屋代管專業服務制度，內政部公告「租賃住宅委託管理定型化契約應記載及不得記載事項」(簡稱委管契約)，於 12 月 1 日上路，房東可放心將出租房屋交由代管業管理，代管業若違反規定，最高可處 30 萬元罰鍰。

委管契約共有七大重點，一、委託管理項目明確化；二、雙方需約明服務報酬及給付方式；三、房屋的使用限制及處理；四、修繕的責任劃分與處理；五、代管業應盡的義務與責任；六、租賃住宅返還之處理；七、提前終止契約條件。

Uber 條款全面取締開罰

俗稱「Uber 條款」的汽車運輸業管理規則第 103 條之 1，將提供運輸服務的小客車租賃業全面納管，經過緩衝期、輔導期後，12 月 1 日正式取締開罰，Uber 駕駛須考取計程車執業登記證、靠行掛計程車牌及加入多元化車隊。

Uber 條款執法重點包含租賃車不得將車輛外駛巡迴、排班待客租賃；需造冊列管駕駛人及車輛資料，供主管機關查核；平台應充分揭露車輛、駕駛人、計費方式等訊息；以日租或時租方式計費，並以 1 小時為起租時數；車身應黏貼專用標識。

新竹、桃園小黃費率調整

12 月 1 日起，新竹縣市計程車起程運價仍維持日間 100 元及夜間 120 元，續程跳表從 250 公尺改為 200 公尺跳 5 元，延滯計時運價則從現行 180 秒改為 80 秒跳 5 元。舉例來說，若從竹北高鐵站搭計程車到新竹科學園區約 6.65 公里，大約增加 25 元車費。

桃園市計程車費率也將調整，起跳價從 95 元降至 90 元，但續程跳表從每 250 公尺改為 200 公尺跳 5 元，延滯計價從每 150 秒改為 80 秒跳 5 元，12 月 20 日上路的頭一個月新舊表並行，直到明年 1 月 20 日轉軌新費率。

桃市交通局預估，計程車短程影響不大，但若搭乘中長途 10 公里以上，新表恐較舊表多收 40 元起的車費。春節部分按往例一律加價 50 元，桃園國際機場排班計程車則向來適用桃市費率，並再加收 15%。

台 61 線區間測速 小心挨罰

台 61 線西濱快速道路 122.6K 到 115.6K 北上路段，即苗栗縣通霄鎮南通灣至白沙屯，已增設區間測速系統，自 9 月 30 日起進入宣導期，12 月 1 日起正式上路，取締駕駛超速情形，速限每小時 90 公里，驗證距離長度約 7 公里，起點及終點均設有黃底黑字的告示牌提醒用路人，行經車輛務必遵守速限，否則將面臨 3000 元起跳的罰鍰。

此外，台 61 線苗栗通霄至苑裡南下路段，區間測速系統正建置中，最快 12 月下旬展開取締執法。